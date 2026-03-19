Szachtar Donieck - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Lech Poznań rozegra dzisiaj rewanżowy mecz z Szachtarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji. Z uwagi na wojnę w Ukrainie Szachtar po raz kolejny rozegra swoje spotkanie międzynarodowe na stadionie Wisły w Krakowie. O której godzinie gra Lech dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Szachtar Donieck - Lech Poznań? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Rewanżowy mecz Szachtar Donieck - Lech Poznań w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Nie tak miał wyglądać mecz Lecha Poznań z Szachtarem Donieck przy Bułgarskiej. Kibice mistrza Polski z pewnością liczyli na dobry wynik, który stawiałby ich zespół w korzystnym położeniu przed rewanżem. Tymczasem "Kolejorz" przegrał aż 1:3 i różnica w poziomie gry obu drużyn była bardzo wyraźna.
W międzyczasie oba zespoły rozegrał swoje mecze ligowe i oba zwyciężyły 1:0. Szachtar pokonał Metalist Charków, z kolei Lech wygrał ze wciąż liderującym Zagłębiem Lubin, ale na razie tylko zrównał się z nim punktami. Dla "Kolejorza" było to kluczowe zwycięstwo w kontekście utrzymanie się w grze o tytuł i z pewnością poprawiło nastroje oraz dodatkowo zmotywowało zespół przed rewanżem z Ukraińcami.
