Szachtar Donieck - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Rewanżowy mecz Szachtar Donieck - Lech Poznań w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Szachtar Donieck - Lech Poznań. Liga Konferencji. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Nie tak miał wyglądać mecz Lecha Poznań z Szachtarem Donieck przy Bułgarskiej. Kibice mistrza Polski z pewnością liczyli na dobry wynik, który stawiałby ich zespół w korzystnym położeniu przed rewanżem. Tymczasem "Kolejorz" przegrał aż 1:3 i różnica w poziomie gry obu drużyn była bardzo wyraźna.

W międzyczasie oba zespoły rozegrał swoje mecze ligowe i oba zwyciężyły 1:0. Szachtar pokonał Metalist Charków, z kolei Lech wygrał ze wciąż liderującym Zagłębiem Lubin, ale na razie tylko zrównał się z nim punktami. Dla "Kolejorza" było to kluczowe zwycięstwo w kontekście utrzymanie się w grze o tytuł i z pewnością poprawiło nastroje oraz dodatkowo zmotywowało zespół przed rewanżem z Ukraińcami.

Joao Moutinho i Pedrinho w meczu Lech - Szachtar Jakub Kaczmarczyk PAP

Lech Poznań - Szachtar Donieck Jakub Kaczmarczyk PAP

Lech Poznań - Szachtar Donieck. Skrót meczu Polsat Sport