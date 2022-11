Świetny występ i już taki efekt! Piłkarz Lecha doceniony w Europie

Dwa gole Michała Skórasia w znaczącym stopniu przyczyniły się do tego, że Lech Poznań pokonał Villarreal aż 3-0 i awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji. Wyczyn młodego reprezentanta Polski został dostrzeżony w Europie - 22-letni skrzydłowy został nominowany do "Gracza Tygodnia" w Lidze Konferencji. Obok niego są gwiazdy West Hamu czy Fiorentiny, a głosować można na stronie UEFA.