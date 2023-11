Świetne wieści dla polskich klubów. Legia zrobiła to jednym zwycięstwem

Ranking UEFA: Polska odrabia straty do Grecji po triumfie Legii

Ogranie drużyny z Mostaru przyniosło bowiem Polsce kolejne 0,5 pkt we wspomnianej klasyfikacji, a wobec ostatniej niemocy zespołów greckich oznacza to zmniejszenie dystansu do kraju z południa kontynentu. Ponadto do czynienia mamy również z umocnieniem się przed Chorwacją - a to wszystko zdarzyło się nawet pomimo przegranej 1:2 Rakowa Częstochowa z lizbońskim Sportingiem. "Polski fragment" tabeli wygląda następująco: