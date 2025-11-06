Na czwartek (6 listopada) zaplanowane są mecze trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Lech Poznań będzie chciał zmazać plamę po porażce z Lincoln Red Imps (1:2), ale przed nim bardzo trudne zadanie. Rayo Vallecano z czterema punktami jest siódme w tabeli LK, a zdaniem analityków to jeden z głównych faworytów do wygrania rozgrywek.

Rayo Vallecano - Lech Poznań. Mecz podwyższonego ryzyka

Mecz Rayo - Lech uznany został przez miejscowe władze za wydarzenie podwyższonego ryzyka. Dodatkowe oddziały policji mają zabezpieczać okolice stadionu oraz kilka innych miejsc w Madrycie. Portal elmundo.es poinformował, że "Komisja ds. zwalczania przemocy uznała ten mecz za wysokiego ryzyka ze względu na profil kibiców z Poznania: otwarcie homofobicznych, antykomunistycznych i z długą historią przestępstw z użyciem przemocy oraz powiązań z przestępczością zorganizowaną".

W stolicy Hiszpanii na sektorze gości zasiądzie ok. 600 sympatyków zespołu mistrza Polski. - Tyle dostaliśmy biletów od Rayo Vallecano i wszystkie zostały sprzedane. Dodatkowo ok. 100 osób związanych z klubem zasiądzie na głównej trybunie - powiedział PAP Maciej Henszel z biura prasowego poznańskiego klubu.

Gorąca noc w Madrycie. Starli się kibice Rayo i Lecha, są ranni

Dodatkowe środki bezpieczeństwa nie zapobiegły jednak wydarzeniom, które miały miejsce w środowy wieczór.

Do pierwszych incydentów doszło w noc poprzedzającą mecz obu klubów. Grupa polskich ultrasów zachowywała się niewłaściwie na ulicach dzielnicy Vallecas

Portal weszlo.com potwierdził te informacje. - "W Madrycie uzbrojone oddziały służb wpadły na miejsce awantury pomiędzy kibolami Rayo Vallecano i Lecha Poznań. Towarzystwo rozpierzchło się po okolicznych blokach, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia po starciu. Byliśmy świadkami akcji ratunkowej medyków, którzy opatrywali rannego kibica, prawdopodobnie Hiszpana" - czytamy na portalu.

W Hiszpanii aż huczy o tym, co wydarzyło się w Madrycie. W sieci można znaleźć mnóstwo zdjęć i nagrań po starciu kibiców. - "Rozbite szkło, race i zgubione ubrania: tak wyglądały ulice Vallecas po starciach ultrasów" - czytamy.

Mecz Rayo - Lech rozpocznie się o godz. 21:00. Transmisję z tego spotkania można zobaczyć na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Relacja tekstowa "na żywo" dostępna będzie w serwisie Interia Sport.

