Pierwszym rywalem Rakowa Częstochowa w obecnej edycji Ligi Konferencji jest maltańska Valletta. Drużyna prowadzona przez Dawida Kroczka przystępowała do tego dwumeczu w roli absolutnego faworyta. Nie ustrzegło to ich jednak przed nerwowym przebiegiem pierwszego starcia.

Przybysze z Malty w Częstochowie sensacyjnie prowadzili do przerwy 1:0. Dodatkowo Valletta w drugiej części miała rzut karny, lecz finalnie Petar Sekulović nie wytrzymał próby nerwów, przenosząc futbolówkę nad bramką.

Nad Jasną Górą w pewnym momencie pachniało ogromną niespodzianką. Raków ostatecznie przejął kontrolę nad spotkaniem, zwyciężając ostatecznie 3:1. Bramki Mahira Emreliego, Patryka Makucha oraz Stratosa Svarnasa dały solidną zaliczkę przed rewanżem na Malcie.

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Valletta odważnie rozpoczęła ten mecz. Pierwszy sygnał ostrzegawczy Raków odebrał w 7. minucie spotkania. Na szczęście dla Polaków w dobrej sytuacji Manuel Morello uderzył wysoko nad bramką.

Po stronie polskiego zespołu w pierwszych minutach szczególnie aktywny był Tomasz Pieńko. Dwa strzały ofensywnego pomocnika zostały zablokowane, a przy drugiej sytuacji sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Obie sytuacje pokazały jednak, że Raków jest w stanie stosunkowo łatwo sforsować defensywę przeciwnika.

W 14. minucie bardzo dużo miejsca z prawej strony boiska otrzymał Patryk Makuch. Napastnik Rakowa dogrywał wzdłuż pola karnego, lecz ustawiony bliżej dalszego słupka Adin Molnar nie zdołał jej przeciąć. W odpowiedzi groźnie, lecz niecelnie z dystansu po złym wznowieniu Trelowskiego uderzał Brandon Paiber. Podobną próbę kilka minut później podjął Thaylor.

W 22. minucie padła pierwsza bramka dla Rakowa w tym spotkaniu. Dobre podanie aktywnego od początku Molnara pewnym uderzeniem bez przyjęcia wykorzystał Michael Ameyaw. Dziewięć minut później było już 2:0. Molnar tym razem zdecydował się na uderzenie z dystansu. Przy tej próbie fatalnie interweniował bramkarz Valletty Adilson Maringa, który odbił piłkę przed siebie. Najszybszy w tej sytuacji był Pieńko, bez problemu wbijając futbolówkę do bramki.

W pierwszej połowie Maltańczycy kilkukrotnie odgryzali się Rakowowi groźnymi próbami. Żadna z nich jednak nie zmuszała Trelowskiego do większego wysiłku. W momencie, gdy piłkarze schodzili do szatni na przerwę, Raków prowadził w dwumeczu już 5:1. Taka zaliczka pozwalała na swobodniejsze prowadzenie spotkania.

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Po przerwie napór Rakowa nie stopniał. W 54. minucie Molnar po raz kolejny udowodnił swoją świetną postawę w tym spotkaniu, dorzucając tym razem trzeciego gola dla swojego zespołu. Strzał Węgra w pierwszym momencie sparował golkiper Valletty, lecz przy natychmiastowej dobitce był już kompletnie bezradny.

Po godzinie gry sytuacja Maltańczyków stała się jeszcze gorsza. Drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką za faul w środku pola na Pieńce zobaczył prawy pomocnik Valletty Petar Sekulović.

W obliczu tak dużej przewagi Dawid Kroczek pozwolił sobie na roszady w składzie. Swoją szansę otrzymali m.in. debiutujący w europejskich pucharach Jakub Jendryka oraz Oliwier Kwiatkowski. Obaj piłkarze tuż po wejściu na boisko starali się pokazać z dobrej strony. Kwiatkowski dwukrotnie starał się zaskoczyć rywala uderzeniami zza pola karnego.

Wspomniany już Kwiatkowski w 78. minucie zaliczyła asystę przy czwartym golu dla Rakowa. 21-latek wypatrzył niepilnowanego w polu karnym Patryka Makucha. Napastnik Rakowa nie kalkulował i mocnym uderzeniem z ostrego kąta umieścił futbolówkę tuż przy słupku bramki Valletty.

Po wygranej 4:0 na Malcie na Raków w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji czeka znacznie większe wyzwanie. Los nie był łaskawy dla "Medalików". Częstochowianie w tej fazie rozgrywek zmierzą się z przegranym pary Ligi Europy Hammarby (Szwecja) - Anderlecht (Belgia). W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1, a rewanżowe spotkanie rozpoczęło się o godz. 20:30.

Statystyki meczu Valletta 0 - 4 Raków Częstochowa Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 6 13 Strzały celne 0 9 Strzały niecelne 6 2 Strzały zablokowane 0 2 Ataki 58 121





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