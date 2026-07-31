W czwartek wieczorem Raków Częstochowa oraz GKS Katowice stanęły przed szansą zameldowania się w 3. rundzie kwalifikacji do fazy ligowej Ligi Konferencji. Pierwsza z wymienionych ekip udała się na Maltę, gdzie rywalizowała z tamtejszą Vallettą. I swoją misję wykonała, bowiem wygrała 4:0, a w całym dwumeczu 7:1.

Zdecydowanie trudniejsze zadanie czekało popularną "Gieksę". Podopieczni Rafała Góraka na własnym stadionie musieli odwrócić losy rywalizacji po porażce w pierwszym spotkaniu 1:2. W Katowicach jednak się to udało. Po zaciętym spotkaniu i dwóch trafieniach pod koniec meczu polski klub wygrał 3:1 (4:3 w dwumeczu), dzięki czemu zameldował się w kolejnym etapie kwalifikacji.

Niedługo po meczu w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze ekspertów, a także wypowiedzi zawodników. W dość specyficzny sposób o zespole z PKO BP Ekstraklasy wypowiedział się Jakub Badzgon - golkiper MSK Żyliny.

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21-latek przekazał, że GKS był rywalem, który znajdował się w zasięgu Żyliny. Wskazał, że z jego perspektywy było to widać nawet podczas czwartkowego spotkania. Mimo to nie potrafił powiedzieć, kiedy wszystko się zepsuło. Nie krył swojego zawodu również wobec szybko straconej trzeciej bramki.

- Trudno opisać, co wszyscy w sobie teraz mamy. Katowice grają w Ekstraklasie, ale widzieliśmy, że łatwo się z nimi gra. Byli przeciwnikiem, którego można było pokonać. Było to widoczne również w tym meczu, ale nie potrafię teraz powiedzieć, kiedy i co się zepsuło. Ale kiedy strzelili gola na 2:1, nie możemy stracić kolejnego gola zaraz potem - powiedział cytowany przez serwisu "Sport Aktuality".

Kolejnym wyzwaniem dla "Gieksy" będzie dwumecz z izraelskim Hapoelem Tel Awiw, który niespodziewanie wyeliminował znacznie wyżej notowany Łudogorec Razgrad.

Drużyna GKS-u Katowice w sezonie 2026/2027 Jarek Praszkiewicz PAP





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