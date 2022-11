Skóraś wygrał wyjazd na mundial, a może nawet miejsce w pierwszej „11”

Nie ujmując nic Lechowi z sukcesu, widocznym było, że po zmianie trenera Villareal nie prezentuje się tak dobrze, jak jeszcze kilka tygodni temu. Przy niektórych zagraniach podopiecznych Quique Setiena przecierałem oczy ze zdumienia, jak ekipa z hiszpańskiej ekstraklasy może popełniać takie błędy. A może to mistrzowie Polski do tych błędów ich zmuszali? Co do Lecha, to kibice muszą przeżywać lekki rollercoaster. Nawet w ciągu ostatnich dni nastroje zmieniały się diametralnie: zaczęło się od umiarkowanej radości, czy wręcz niedosytu (po remisie z Austrią Wiedeń), przez rozczarowanie (ligowa porażka z Rakowem), aż po czwartkową euforię.

Chciałoby się krzyknąć: "Chwilo, trwaj!". Teraz życzę ekipie z Poznania, by ustabilizowała formę i nie schodziła poniżej poziomu, który pokazała w czwartek. Sytuacja jest dość komfortowa, bo pozostały do rozegrania dwa mecze ligowe, po czym nastąpi przerwa na mundial. Jest więc czas, by zregenerować siły i popracować spokojnie, by z mocnym uderzeniem wrócić do wyścigu o mistrzostwo Polski. I oby był to powrót jeśli nie ze wzmocnieniami, to przynajmniej bez osłabień.

Dariusz Dziekanowski: Nie wyobrażam sobie mundialu bez Michała Skórasia

W rozgrywkach pucharowych najbardziej wyróżnił się Michał Skóraś. Chwaliłem tego zawodnika nawet w spotkaniach, w których Lech wyglądał kiepsko. A chwaliłem go dlatego, że jako jeden z nielicznych próbował poderwać kolegów do walki, do lepszej gry. Podoba mi się w nim, że cały czas, gdy tylko ma piłkę, jest niezwykle aktywny, cały czas szuka drogi do bramki rywala. Mecz i dwa strzelone gole Villarrealowi były nagrodą, którą zebrał za całokształt. Z pewnością do Lecha wkrótce spłyną (jeśli już nie spłynęły) atrakcyjne oferty. Jego cena może jeszcze wzrosnąć, bo uważam, że nie może dla niego zabraknąć miejsca w jadącej na mundial reprezentacji. I wcale nie zdziwię się, jeśli zobaczę go w wyjściowym składzie na pierwszy mecz grupowy w Katarze przeciwko Meksykowi. Uważam, że w tej chwili Michał Skóraś ma więcej atutów, niż Nicola Zalewski. Przede wszystkim dlatego, że jest go pełno zarówno w akcjach ofensywnych, ale też z tyłu, gdy trzeba bronić. Tego z kolei na razie nie mogę powiedzieć o młodym zawodniku AS Roma.