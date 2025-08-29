Skandaliczne sceny po meczu Jagiellonii. Albańscy kibole zaatakowali autokary polskiego klubu

Walcząca o awans do tegorocznej fazy zasadniczej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok udała się na wyjazdowe spotkanie z Dinamem Tirana z bardzo komfortową sytuacją. Przed własną publicznością "Duma Podlasia" zwyciężyła bowiem z albańską drużyną wynikiem 3:0, co niemal zagwarantowało im grę w tegorocznej edycji europejskiego trofeum. Rewanż był zatem jedynie formalnością.

Sprawa awansu do fazy zasadniczej europejskiego trofeum dopełniona została w stolicy Albanii, gdzie podopieczni trenera Adriana Siemieńca wywalczyli remis 1:1. Dzięki temu stali się kolejną polską ekipą, która już za kilka tygodni będzie dumnie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Po zakończeniu spotkania naturalnie kibice oraz zawodnicy drużyny z Białegostoku udali się w drogę powrotną do kraju nad Wisłą. Okazuje się jednak, iż podczas tej podróży doszło do bardzo nieprzyjemnego incydentu, który był bezpośrednim zagrożeniem dla powracających z tego meczu.

Albańczycy zaatakowali kibiców i piłkarzy Jagiellonii. Wszystko zostało nagrane

Kilka godzin po zakończeniu spotkania Jagiellonii Białystok z Dinamem Tirana po sieci zaczęło krążyć niepokojące nagranie, na którym widzimy grupę kiboli gospodarzy, którzy zaatakowali autokary wypełnione kibicami oraz zawodnikami "Dumy Podlasia".

Rozwiń

W odpowiedzi na zapytanie ze strony portalu "WP SportoweFakty" rzecznik prasowy polskiego klubu, potwierdził, że niebezpeczna sytuacja faktycznie miała miejsce. Na ten moment brak jednak informacji o jakichkolwiek poszkodowanych. Na nagraniu widać, iż kibole albańskiej drużyny używali przede wszystkim rac, którymi obrzucali wyjeżdżające autobusy.

Kwestia bezpieczeństwa zawodników oraz kibiców to sprawa nadrzędna dla każdego wydarzenia sportowego. Niestety, jak możemy zobaczyć na załączonym obrazku, w przypadku starcia między Jagiellonią Białystok a Dinamem Tirana wszelkie środki bezpeczeństwa nie zostały należycie spełnione, na czym mogli ucierpieć zawodnicy oraz sympatycy polskiej drużyny.

Jagiellonia Białystok Mateusz Birecki/REPORTER East News

TIRANA, ALBANIA - AUGUST 28: Albanian pecial police officers look on during Dinamo City and Jagiellonja Bialystok UEFA Conference League Play-off Round Second Leg soccer match on August 28, 2025 at Air Albania Stadium in Tirana, Albania. (Photo by Arman ARMANDO BABANI

Bartłomiej Wdowik w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Bartosz Kurek: Bardzo stęskniłem się za emocjami meczowymi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport