Skandal wokół Wołynia. Ukraińcy wydali komunikat. Tak zwrócili się do Polaków

Czwartkowy mecz zakończył się niezwykle potrzebnym Legii zwycięstwem 2:1 po efektownym dublecie Rafała Augustyniaka. Wiele działo się jednak nie tylko na murawie w warstwie sportowej, lecz także na trybunach.

Tam gorąco zrobiło się już przed meczem, gdy wedle relacji szef ds. bezpieczeństwa Szachtara Donieck nie pozwolił pierwotnie wnieść kibicom Legii na swój sektor transparentu z napisem: "Wołyń pamiętamy".

- Zakaz wnoszenia transparentów o polskiej historii na polski stadion to niebywały skandal. Kto tłumi prawdę o rzezi na Wołyniu działa przeciw interesowi Polski - oburzał się na tę sprawę były premier RP Mateusz Morawiecki.

Wspomniany transparent ostatecznie znalazł się później na trybunach, z których podczas meczu popłynęły między innymi wulgarne przyśpiewki pod adresem UPA oraz Stepana Bandery.

Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Jest komunikat po meczu w Krakowie

Dwa dni po tych wydarzeniach, w sobotnie popołudnie, Szachtar Donieck odniósł się do tego, co wydarzyło się przy okazji starcia z Legią w Lidze Konferencji, wydając oficjalny komunikat.

- Podczas naszego meczu w Krakowie z Legią, raz jeszcze poczuliśmy potężne wsparcie zarówno ukraińskich, jak i polskich kibiców. To było kolejne spotkanie, przy okazji którego doświadczyliśmy ciepła i energii trybun. To coś, za czym tęsknimy, ponieważ wciąż nie możemy rozgrywać domowych spotkań w okupowanym Doniecku - rozpoczęła swoje oświadczenie ukraińska ekipa.

- Jednocześnie żałujemy pewnych nieporozumień, do których doszło wokół tego meczu. Wierzymy, że żadne akcje nie mogą wpłynąć na naszą postawę wobec Krakowa, polskich kibiców i Polski jako całego kraju. Szachtar szczerze dziękuje Polakom za ich gościnność, uwagę i długoterminowe wsparcie - zarówno w świecie sportu, jak i poza nim. Jesteśmy zjednoczeni prawdziwą przyjaźnią i partnerstwem pomiędzy klubami oraz ludźmi - czytamy dalej.

Następnie ostatni rywal Legii odniósł się do spraw niezwykle trudnej, polsko-ukraińskiej historii, wyrażając przy tym wiarę w udaną wzajemną relację w przyszłości.

- Szanujemy naszą historię i oddajemy cześć pamięci tych wszystkich, którzy ucierpieli w przeszłości - zarówno wśród Ukraińców, jak i wśród Polaków. Wzajemna pamięć jednoczy i wzmacnia nasze narody. Jesteśmy przekonani, że Ukraina i Polska pozostaną wiernymi i niezawodnymi sojusznikami - w sporcie, wolności i budowaniu wspólnej przyszłości - zakończył swój komunikat Szachtar Donieck.

Kibice Legii Warszawa Foto Olimpik AFP

Szachtar Donieck - Legia Warszawa Artur Barbarowski East News

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News