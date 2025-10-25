Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skandal wokół Wołynia. Ukraińcy wydali komunikat. Tak zwrócili się do Polaków

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Ostatni mecz Ligi Konferencji pomiędzy Szachtarem Donieck i Legią Warszawa zakończył się burzą związaną przede wszystkim z transparentem dotyczącym Wołynia. - Niebywały skandal - komentował na gorąco całą sprawę były premier Mateusz Morawiecki. Teraz, dwa dni po tych wydarzeniach, ukraiński klub wydał oficjalny komunikat w sprawie zdarzeń z czwartkowego wieczoru, wprost zwracając się do Polaków.

Szachtar Donieck wydał komunikat po meczu z Legią Warszawa
Szachtar Donieck wydał komunikat po meczu z Legią WarszawaMICHAL KLAG/REPORTER / x.com @FCShakhtar_engReporter

Czwartkowy mecz zakończył się niezwykle potrzebnym Legii zwycięstwem 2:1 po efektownym dublecie Rafała Augustyniaka. Wiele działo się jednak nie tylko na murawie w warstwie sportowej, lecz także na trybunach.

Tam gorąco zrobiło się już przed meczem, gdy wedle relacji szef ds. bezpieczeństwa Szachtara Donieck nie pozwolił pierwotnie wnieść kibicom Legii na swój sektor transparentu z napisem: "Wołyń pamiętamy".

- Zakaz wnoszenia transparentów o polskiej historii na polski stadion to niebywały skandal. Kto tłumi prawdę o rzezi na Wołyniu działa przeciw interesowi Polski - oburzał się na tę sprawę były premier RP Mateusz Morawiecki.

Wspomniany transparent ostatecznie znalazł się później na trybunach, z których podczas meczu popłynęły między innymi wulgarne przyśpiewki pod adresem UPA oraz Stepana Bandery.

Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Jest komunikat po meczu w Krakowie

Dwa dni po tych wydarzeniach, w sobotnie popołudnie, Szachtar Donieck odniósł się do tego, co wydarzyło się przy okazji starcia z Legią w Lidze Konferencji, wydając oficjalny komunikat.

- Podczas naszego meczu w Krakowie z Legią, raz jeszcze poczuliśmy potężne wsparcie zarówno ukraińskich, jak i polskich kibiców. To było kolejne spotkanie, przy okazji którego doświadczyliśmy ciepła i energii trybun. To coś, za czym tęsknimy, ponieważ wciąż nie możemy rozgrywać domowych spotkań w okupowanym Doniecku - rozpoczęła swoje oświadczenie ukraińska ekipa.

- Jednocześnie żałujemy pewnych nieporozumień, do których doszło wokół tego meczu. Wierzymy, że żadne akcje nie mogą wpłynąć na naszą postawę wobec Krakowa, polskich kibiców i Polski jako całego kraju. Szachtar szczerze dziękuje Polakom za ich gościnność, uwagę i długoterminowe wsparcie - zarówno w świecie sportu, jak i poza nim. Jesteśmy zjednoczeni prawdziwą przyjaźnią i partnerstwem pomiędzy klubami oraz ludźmi - czytamy dalej.

Następnie ostatni rywal Legii odniósł się do spraw niezwykle trudnej, polsko-ukraińskiej historii, wyrażając przy tym wiarę w udaną wzajemną relację w przyszłości.

- Szanujemy naszą historię i oddajemy cześć pamięci tych wszystkich, którzy ucierpieli w przeszłości - zarówno wśród Ukraińców, jak i wśród Polaków. Wzajemna pamięć jednoczy i wzmacnia nasze narody. Jesteśmy przekonani, że Ukraina i Polska pozostaną wiernymi i niezawodnymi sojusznikami - w sporcie, wolności i budowaniu wspólnej przyszłości - zakończył swój komunikat Szachtar Donieck.

Duży tłum kibiców ubranych w białe koszulki na stadionie, trzymających szaliki i transparent z napisem Legia Warszawa, w tle dominuje kolorystyka biało-zielono-czerwona.
Kibice Legii WarszawaFoto OlimpikAFP
Dwóch piłkarzy w białych strojach walczy o piłkę z zawodnikiem w pomarańczowym trykocie, akcja toczy się w dynamicznym tempie na zielonym boisku, widoczne są koncentracja i fizyczny kontakt podczas meczu piłki nożnej.
Szachtar Donieck - Legia WarszawaArtur BarbarowskiEast News
Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News

