Po zakończeniu spotkania w Alkmaar część stadionu została zamknięta ze względu na rzekome zagrożenie ze strony polskich kibiców, więc piłkarze Legii przez dłuższy czas nie mogli dotrzeć do autokaru, co spowodowało spięcia z ochroną. Podczas ostrych przepychanek ucierpiał nawet prezes klubu Dariusz Mioduski , mocno szarpany i popychany przez funkcjonariuszy.

W pewnym momencie przedstawiciele służb zażądali, aby klubowy autobus opuścili Josue i Pankov , którzy zostali aresztowani i nie wrócili początkowo do Warszawy razem z drużyną. Piłkarze opuścili komisariat po kilkunastu godzinach, jednak Serbowi na 11 stycznia wyznaczono rozprawę jako podejrzanemu o spowodowanie obrażeń ciała ochroniarza, który miał trafić do szpitala ze złamaną ręką i wstrząśnieniem mózgu.

Legie Warszawa. Alkmaar ukarany za wydarzenia w Holandii

"Mimo że uzasadnienie oświadczenia europejskiej federacji jeszcze się nie ukazało, AZ natychmiast oświadczył, że zdecydowanie nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Jest całkowicie niezrozumiałe, niewytłumaczalne i nie do przyjęcia z kilku powodów, że UEFA doszła do takiego zamiaru. W razie potrzeby AZ zwróci się do najwyższego możliwego organu prawnego, aby to udowodnić" - dodano.