Skandal w Holandii. Legia wraca do kraju, co z zatrzymanymi piłkarzami?

Wyprawa Legii Warszawa do Holandii na spotkanie z AZ Alkmaar w ramach Ligi Konferencji zakończyła się wprost dantejskimi scenami - "Wojskowi" przez dłuższy czas nie mogli wyjechać spod stadionu, a w końcu obecni przy ich autokarze policjanci dopuścili się użycia siły - uderzony w twarz miał zostać chociażby prezes Dariusz Mioduski. Mało tego - doszło do zatrzymania dwóch zawodników, kapitana Josue i Radovana Pankova. Wszystko wskazuje na to, że ta dwójka jeszcze przez jakiś czas będzie zmuszona pozostać na holenderskiej ziemi. Reszta "Legionistów" tymczasem wróci do kraju, czekając na wieści o swych kolegach.