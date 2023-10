Skandal w Alkmaar. Niemiec i Holender mówią o "dyskryminacji" Polaków

Ostatni gwizdek sędziego spotkania w Alkmaar nie oznaczał końca. Jak przedstawia Legia od początku Holendrzy byli negatywnie nastawieni do Polaków, nieważne, czy to byli kibice, czy ludzie związani z drużyną.

Rzecznik prasowy klubu Bartosz Załęski poinformował we wtorek, że przygotowywana jest pełna dokumentacja dla UEFA, która ma pokazać prawdziwy przebieg wydarzeń w Alkmaar - kto był stroną agresywną i kto zainicjował tę sytuację . Europejska central prowadzi w tej sprawie śledztwo.

"Zostałem zaproszony na spotkanie w Alkmaar przez zarząd Legii. Mi, jako Niemcowi, było trudno pogodzić się z dyskryminacją polskich członków delegacji. Nawet dzień przed meczem w Alkmaar było wiele kontroli, a ludzie mówiący po polsku byli obligowani do opuszczania ulic. To była nieprzyjemna sytuacja. Ja jako osoba mówiąca po niemiecku nie zostałem przez nikogo zaczepiony czy dotknięty. To było dziwne" - mówił na filmie niemiecki biznesmen Stephean Bonk.