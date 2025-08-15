W pierwszym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Raków Częstochowa przegrał u siebie z Maccabi Hajfa 0:1. To, co działo się na murawie, zeszło na dalszy plan. Wszystko przez kontrowersyjny transparent fanów gospodarzy o treści: "Izrael morduje, a świat milczy", który rozwścieczył Izraelczyków. Nie obyło się bez ostrych słów skierowanych w stronę Polaków.

W czwartek 14 sierpnia rozegrane zostało rewanżowe spotkanie (2:0 dla Rakowa i awans - red.) na Nagyerdei Stadion w węgierskim Debreczynie, gdzie Maccabi pełniło rolę gospodarza. Tym razem to kibice izraelskiego klubu wywiesili haniebny transparent, na którym widniał napis: "Mordercy od 1939". Nie trzeba podkreślać, że słowa te były skierowane w stronę naszego kraju.

Debata przedwyborcza i pytania wzajemne o politykę zagraniczną. Nawrocki do Trzaskowskiego: Był pan jawnie finansowany przez Niemcy, chodzi o Campus Polska Polsat News Polsat News

Oto reakcja Izraelczyków na wpis Nawrockiego. "Incydent dyplomatyczny"

Niedopuszczalny baner od razu został podsumowany przez polskich polityków oraz samego Karola Nawrockiego. "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał prezydent.

Przemówił również m.in. Cezary Kulesza. "Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - czytamy we wpisie prezesa PZPN.

Co na to izraelscy dziennikarze? "Czy zmierzamy ku incydentowi dyplomatycznemu?" - napisano na łamach portalu ynet.co.il, gdzie karygodny transparent kibiców Maccabi nazwano jedynie "uszczypliwością wobec Polaków za ich udział w mordowaniu Żydów w Holokauście". "Cały kraj (Polskę - red) ogarnęło oburzenie" - dodano. W kolejnych akapitach podkreśla się, że "plakat kibiców Maccabi Hajfa był odpowiedzią na transparent powieszony przez kibiców Rakowa podczas meczu obu drużyn w zeszłym tygodniu" oraz że "gniew w Polsce jest ogromny".

Podobną narrację przyjęto na sport1.maariv.co.il. "Ostre orędzie polskiego prezydenta wpisuje się w serię gwałtownych reakcji w Polsce, gdzie transparent jest postrzegany jako bezpośrednia zniewaga zarówno dla historii narodu polskiego, jak i ofiar Holokaustu. Sprawa już teraz wywołuje publiczne oburzenie i oczekuje się, że wywoła dalsze reakcje ze strony polityków i organizacji sportowych w Europie" - relacjonowano. Na łamach sport5.co.il odnotowano jedynie, że "Kibice Maccabi Hajfa wywołali poruszenie oraz gniew w Polsce".

Na ostatnim etapie eliminacji Raków Częstochowa o udział w głównej fazie Ligi Konferencji zagra przeciwko bułgarskiej Ardzie Kyrdżali.

Maccabi - Raków Waldemar Deska PAP

Maccabi Haifa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Karol Nawrocki TOMEK MICHALAK / REPORTER East News