Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skandal na meczu Rakowa Częstochowa. Marcin Najman ruszył do ataku, uderzył w punkt

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Marcin Najman dowiedział się o haniebnym zachowaniu fanów Maccabi Hajfa w meczu z Rakowem Częstochowa, podczas którego odpowiedzialność za holokaust w trakcie II wojny światowej zrzucono na polski naród. "Cesarz" w swoim stylu odniósł się do skandalicznej sytuacji, wbijając szpilę Izraelczykom.

Marcin Najman
Marcin NajmanLukasz TelusAKPA

Świat na długo zapamięta drugi mecz Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji Europy. I to wcale nie ze względu na końcowy wynik i awans polskiego klubu do kolejnej fazy rozgrywek. Na skandaliczny gest zdecydowali się bowiem kibice izraelskiego klubu, którzy na mecz przybyli z haniebnym transparentem uderzającym w polski naród.

"Mordercy od 1939 roku" - widniało na banerze sugerującym, że za holokaust w trakcie II wojny światowej odpowiedzialni byli właśnie Polacy. Do transparentu kibice jednak się nie ograniczyli. W mediach pojawiło się nagranie, na którym jeden z fanów Maccabi Hajfa wykonał obsceniczną inscenizację z użyciem... polskiej flagi. 

Na reakcję z Polski nie trzeba było długo czekać. Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców ostro skomentował m.in. minister sportu, Jakub Rutnicki. Wyraził on nadzieję, że UEFA zajmie się sprawą i wyciągnie odpowiednie konsekwencje. Głos zabrał także prezydent Karol Nawrocki. Lider polskiego narodu nie przebierał w słowach.

Kosiniak-Kamysz w "Graffiti" o ambasadorze Izraela: Ohydne zachowaniePolsat NewsPolsat News

Marcin Najman wkroczył do akcji po skandalu na meczu Rakowa z Maccabi Hajfa

Na wpis polityka błyskawicznie odpowiedział Marcin Najman. Doświadczony fighter od lat chętnie wypowiada się na tematy związane z polityką, i tym razem więc nie powstrzymał się od komentarza i docenił fakt, że prezydent zareagował na tak haniebne zachowanie Izraelczyków.

"W końcu reakcja polityka Polski na najwyższym szczeblu. Do tego powinien dołączyć Premier i Minister Spraw Zagranicznych oraz Prokurator Generalny. Ci bezczelni prowokatorzy powinni być ścigani przez Polskę. Z miejsca!" - skomentował krótko "Cesarz".

Wkrótce potem w mediach społecznościowych pojawił się kolejny wpis Marcina Najmana. Wbił on bolesną szpileczkę Izraelczykom. "Ktoś słusznie zauważył, tam na transparencie wkradł się błąd. Państwo Izrael na ziemiach Palestyny powstało w 1948 nie w 1939. Reszta się zgadza" - stwierdził.

Zobacz również:

Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa
Liga Konferencji

Izraelscy kibice zaatakowani przez "polskich chuliganów". Wielka burza po meczu Rakowa

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Grupa piłkarzy dwóch drużyn na boisku w trakcie wybuchowej konfrontacji, w tle widoczny duży transparent z angielskim napisem o kontrowersyjnej treści, trybuny pełne kibiców, atmosfera napięcia.
Skandaliczny transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków CzęstochowaWaldemar DeskaPAP
Kolorowe race dymne unoszą się nad trybuną kibiców, za siatką widoczny duży baner z napisem 'RED BLUE', na stadionie dominuje atmosfera sportowego dopingu.
Maccabi Hajfa - Raków CzęstochowaWaldemar DeskaPAP
Marcin Najman
Marcin NajmanVIPHOTOEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja