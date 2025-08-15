Świat na długo zapamięta drugi mecz Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji Europy. I to wcale nie ze względu na końcowy wynik i awans polskiego klubu do kolejnej fazy rozgrywek. Na skandaliczny gest zdecydowali się bowiem kibice izraelskiego klubu, którzy na mecz przybyli z haniebnym transparentem uderzającym w polski naród.

"Mordercy od 1939 roku" - widniało na banerze sugerującym, że za holokaust w trakcie II wojny światowej odpowiedzialni byli właśnie Polacy. Do transparentu kibice jednak się nie ograniczyli. W mediach pojawiło się nagranie, na którym jeden z fanów Maccabi Hajfa wykonał obsceniczną inscenizację z użyciem... polskiej flagi.

Na reakcję z Polski nie trzeba było długo czekać. Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców ostro skomentował m.in. minister sportu, Jakub Rutnicki. Wyraził on nadzieję, że UEFA zajmie się sprawą i wyciągnie odpowiednie konsekwencje. Głos zabrał także prezydent Karol Nawrocki. Lider polskiego narodu nie przebierał w słowach.

Marcin Najman wkroczył do akcji po skandalu na meczu Rakowa z Maccabi Hajfa

Na wpis polityka błyskawicznie odpowiedział Marcin Najman. Doświadczony fighter od lat chętnie wypowiada się na tematy związane z polityką, i tym razem więc nie powstrzymał się od komentarza i docenił fakt, że prezydent zareagował na tak haniebne zachowanie Izraelczyków.

"W końcu reakcja polityka Polski na najwyższym szczeblu. Do tego powinien dołączyć Premier i Minister Spraw Zagranicznych oraz Prokurator Generalny. Ci bezczelni prowokatorzy powinni być ścigani przez Polskę. Z miejsca!" - skomentował krótko "Cesarz".

Wkrótce potem w mediach społecznościowych pojawił się kolejny wpis Marcina Najmana. Wbił on bolesną szpileczkę Izraelczykom. "Ktoś słusznie zauważył, tam na transparencie wkradł się błąd. Państwo Izrael na ziemiach Palestyny powstało w 1948 nie w 1939. Reszta się zgadza" - stwierdził.

