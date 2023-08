Do niebywałego skandalu doszło w czwartek na stadionie Rapidu Bukareszt, gdzie swój domowy mecz w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy rozgrywało Dynamo Kijów. Kibice ich rywali, Arisu Saloniki, po ostatnim gwizdku spotkania zaczęli skandować nazwisko prezydenta Federacji Rosyjskiej Wladimira Putina. Ukraińcy wygrali dwumecz z Grekami po serii rzutów karnych i to oni zagrają w ostatnim etapie eliminacji z Besiktasem.