Siemieniec zaskoczył. Niedosyt po historycznej wygranej, uderzył w kibiców

Bohater gospodarzy? Bez wątpienia Afimico Pululu . Angolczyk ustrzelił dublet w zaledwie trzy minuty, strzelając bramki w końcowej fazie potyczki. Wcześniejsza przewaga miejscowych była jednak niepodważalna i kibice tylko czekali na trafienia swoich ulubieńców. W końcu otrzymali powody do radości . Szczęśliwy na konferencję prasową udał się również Adrian Siemieniec. "Gratuluję drużynie zwycięstwa. Na pewno jest to duża sprawa, jeżeli mówimy o rozgrywkach europejskich, by w dwóch meczach zrobić sześć punktów niezależnie od tego, jak te scenariusze meczów wyglądały" - oznajmił trener, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Adrian Siemieniec zwrócił się do kibiców. "Trzeba ten czas celebrować"

24 października szkoleniowcowi nie wszystko się spodobało. Na trybunach zauważył on wolne krzesełka. W związku z tym wystosował mały apel do sympatyków popularnej "Jagi". "Dziękuję kibicom za wsparcie, ale mimo wszystko mam po tym meczu może niedosyt, że ta frekwencja nie była wyższa. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałem, że bardzo zależy mi, by ludzie zawsze przychodzili na Jagiellonię, a mam takie wrażenie, że czasami to jednak przeciwnik swoją firmą przyciąga zdecydowanie więcej tych ludzi na trybuny. A dzisiaj historia się pisze na naszych oczach" - odparł.