Siedem goli w boju o finał Ligi Konferencji. Zaczęło się w Krakowie. Deklasacja

Łukasz Żurek

Crystal Palace pokonał 2:1 Szachtara Donieck w rewanżowym półfinale Ligi Konferencji. Gospodarze przystępowali do tego spotkania z dwubramkową zaliczką z Krakowa (3:1). Do przerwy utrzymywał się bramkowy remis. Po zmianie stron Londyńczycy zadali kolejny cios, pieczętując awans do finału. W nim 27 maja zmierzą się w Lipsku z madryckim Rayo Vallecano.

Daniel Munoz i Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace przybijają piątkę po zdobyciu bramki, w tle kibice na trybunach.
Daniel Munoz (z lewej) i Jean-Philippe Mateta celebrują zdobycie pierwszej bramki w Londynie GLYN KIRKAFP

Crystal Palace uchodzi za głównego faworyta obecnej edycji Ligi Konferencji. Rewanż z Szachtarem miał być tylko formalnością. Przed tygodniem w Krakowie ekipa z Londynu pokonała ukraińskiego rywala 3:1.

Zespół z Doniecka finiszuje po mistrzostwo kraju. Ale wszystko wskazywało na to, że przygoda na europejskiej scenie pucharowej dobiegnie końca właśnie w czwartkowy wieczór. W dwumeczu padło w sumie siedem bramek.

Crystal Palace - Szachtar. Sensacji w Londynie nie było. Faworyt rozgrywek melduje się w finale

Gospodarze pokonali bramkarza rywali przed upływem kwadransa. Piłkę do siatki skierował Yeremi Pino. O celebracji nie było jednak mowy. Arbiter nie uznał trafienia, odgwizdując ofsajd.

W 25. minucie było już jednak 1:0. Na bramkę Szachara uderzał Daniel Munoz. Futbolówka po drodze odbiła się jeszcze od interweniującego Pedro Henrique i ostatecznie to na jego konto powędrował gol samobójczy.

Po niespełna 10 kolejnych minutach wyrównał wprawdzie Eguinaldo, ale sytuacja gości poprawiła się bardzo nieznacznie. Wciąż do odrobienia mieli dwie bramki. Z każdą minutą stawało się to coraz mniej prawdopodobne.

Na drugą połowę Szachtar wyszedł z wiarą i animuszem. Bojowego nastawienia wystarczyło jednak tylko na kilka minut. Na listę strzelców wpisał się raptem Ismaila Sarr - ten sam, który błyskawicznie otworzył wynik spotkania na obiekcie Wisły - i zrobiło się 2:1.

Od tej pory Londyńczycy już tylko kontrowali przebieg boiskowych zdarzeń. Nie mieli problemu z dowiezieniem korzystnego rezultatu do końcowego gwizdka. W meczu o główne trofeum zmierzą się z Rayo Vallecano (dwa razy 1:0 z RC Strasbourg).

Finał Ligi Konferencji rozegrany zostanie 27 maja na Red Bull Arena w Lipsku.

Liga Konferencji
Półfinały
07.05.2026
21:00
Zakończony
Pedro Henrique
25' (sam.)
Ismaila Sarr
52'
Eguinaldo
34'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Crystal Palace F.C.
Szachtar Donieck
Rezerwowi

Statystyki meczu

Crystal Palace F.C.
2 - 1
Szachtar Donieck
Posiadanie piłki
34%
66%
Strzały
11
17
Strzały celne
5
6
Strzały niecelne
4
7
Strzały zablokowane
2
4
Ataki
86
114
Piłkarz w jasnym stroju unosi się nad rywalem z drużyny w niebiesko-czerwonych barwach, walcząc głową o piłkę w powietrzu podczas meczu piłkarskiego.
Pedro Henrique (na pierwszym planie) prezentował się w Londynie znakomicie, ale w decydującym momencie trafił do niewłaściwej bramki Tolga AkmenEPA
Zawodnik w niebiesko-czerwonym stroju wyskakuje w górę z uniesioną ręką, wyrażając radość po zdobyciu gola, podczas gdy trzech kolegów z drużyny w zielonych kamizelkach świętuje razem z nim przy linii bocznej boiska.
Daniel Munoz (w powietrzu) i jego moment euforiiTolga AkmenEPA
