Siedem goli w boju o finał Ligi Konferencji. Zaczęło się w Krakowie. Deklasacja

Crystal Palace uchodzi za głównego faworyta obecnej edycji Ligi Konferencji. Rewanż z Szachtarem miał być tylko formalnością. Przed tygodniem w Krakowie ekipa z Londynu pokonała ukraińskiego rywala 3:1.

Zespół z Doniecka finiszuje po mistrzostwo kraju. Ale wszystko wskazywało na to, że przygoda na europejskiej scenie pucharowej dobiegnie końca właśnie w czwartkowy wieczór. W dwumeczu padło w sumie siedem bramek.

Crystal Palace - Szachtar. Sensacji w Londynie nie było. Faworyt rozgrywek melduje się w finale

Gospodarze pokonali bramkarza rywali przed upływem kwadransa. Piłkę do siatki skierował Yeremi Pino. O celebracji nie było jednak mowy. Arbiter nie uznał trafienia, odgwizdując ofsajd.

W 25. minucie było już jednak 1:0. Na bramkę Szachara uderzał Daniel Munoz. Futbolówka po drodze odbiła się jeszcze od interweniującego Pedro Henrique i ostatecznie to na jego konto powędrował gol samobójczy.

Po niespełna 10 kolejnych minutach wyrównał wprawdzie Eguinaldo, ale sytuacja gości poprawiła się bardzo nieznacznie. Wciąż do odrobienia mieli dwie bramki. Z każdą minutą stawało się to coraz mniej prawdopodobne.

Na drugą połowę Szachtar wyszedł z wiarą i animuszem. Bojowego nastawienia wystarczyło jednak tylko na kilka minut. Na listę strzelców wpisał się raptem Ismaila Sarr - ten sam, który błyskawicznie otworzył wynik spotkania na obiekcie Wisły - i zrobiło się 2:1.

Od tej pory Londyńczycy już tylko kontrowali przebieg boiskowych zdarzeń. Nie mieli problemu z dowiezieniem korzystnego rezultatu do końcowego gwizdka. W meczu o główne trofeum zmierzą się z Rayo Vallecano (dwa razy 1:0 z RC Strasbourg).

Finał Ligi Konferencji rozegrany zostanie 27 maja na Red Bull Arena w Lipsku.

Statystyki meczu Crystal Palace F.C. 2 - 1 Szachtar Donieck Posiadanie piłki 34% 66% Strzały 11 17 Strzały celne 5 6 Strzały niecelne 4 7 Strzały zablokowane 2 4 Ataki 86 114

Pedro Henrique (na pierwszym planie) prezentował się w Londynie znakomicie, ale w decydującym momencie trafił do niewłaściwej bramki Tolga Akmen EPA

Daniel Munoz (w powietrzu) i jego moment euforii Tolga Akmen EPA

