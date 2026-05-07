Siedem goli w boju o finał Ligi Konferencji. Zaczęło się w Krakowie. Deklasacja
Crystal Palace pokonał 2:1 Szachtara Donieck w rewanżowym półfinale Ligi Konferencji. Gospodarze przystępowali do tego spotkania z dwubramkową zaliczką z Krakowa (3:1). Do przerwy utrzymywał się bramkowy remis. Po zmianie stron Londyńczycy zadali kolejny cios, pieczętując awans do finału. W nim 27 maja zmierzą się w Lipsku z madryckim Rayo Vallecano.
Crystal Palace uchodzi za głównego faworyta obecnej edycji Ligi Konferencji. Rewanż z Szachtarem miał być tylko formalnością. Przed tygodniem w Krakowie ekipa z Londynu pokonała ukraińskiego rywala 3:1.
Zespół z Doniecka finiszuje po mistrzostwo kraju. Ale wszystko wskazywało na to, że przygoda na europejskiej scenie pucharowej dobiegnie końca właśnie w czwartkowy wieczór. W dwumeczu padło w sumie siedem bramek.
Crystal Palace - Szachtar. Sensacji w Londynie nie było. Faworyt rozgrywek melduje się w finale
Gospodarze pokonali bramkarza rywali przed upływem kwadransa. Piłkę do siatki skierował Yeremi Pino. O celebracji nie było jednak mowy. Arbiter nie uznał trafienia, odgwizdując ofsajd.
W 25. minucie było już jednak 1:0. Na bramkę Szachara uderzał Daniel Munoz. Futbolówka po drodze odbiła się jeszcze od interweniującego Pedro Henrique i ostatecznie to na jego konto powędrował gol samobójczy.
Po niespełna 10 kolejnych minutach wyrównał wprawdzie Eguinaldo, ale sytuacja gości poprawiła się bardzo nieznacznie. Wciąż do odrobienia mieli dwie bramki. Z każdą minutą stawało się to coraz mniej prawdopodobne.
Na drugą połowę Szachtar wyszedł z wiarą i animuszem. Bojowego nastawienia wystarczyło jednak tylko na kilka minut. Na listę strzelców wpisał się raptem Ismaila Sarr - ten sam, który błyskawicznie otworzył wynik spotkania na obiekcie Wisły - i zrobiło się 2:1.
Od tej pory Londyńczycy już tylko kontrowali przebieg boiskowych zdarzeń. Nie mieli problemu z dowiezieniem korzystnego rezultatu do końcowego gwizdka. W meczu o główne trofeum zmierzą się z Rayo Vallecano (dwa razy 1:0 z RC Strasbourg).
Finał Ligi Konferencji rozegrany zostanie 27 maja na Red Bull Arena w Lipsku.