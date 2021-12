W czwartek 9 grudnia Krzysztof Jakubik poprowadzi mecz fazy grupowej Ligi Konferencji, a naprzeciwko siebie staną drużyny Zorii Ługańsk i FK Bodoe/Glimt. Polski zespół sędziowski uzupełniać będą asystenci Marcin Boniek i Jakub Winkler, a funkcję arbitra technicznego pełnić będzie Zbigniew Dobrynin. Pracę naszych sędziów oceniać będzie obserwator UEFA Costas Kapitanis z Cypru.

Liga Konferencji. Krzysztof Jakubik debiutuje w rozgrywkach

Dla Krzysztofa Jakubika będzie to wyjątkowy dzień. Arbiter z Siedlec po raz pierwszy poprowadzi mecz fazy grupowej europejskich pucharów. Polak do tej pory sędziował jedynie mecze kwalifikacyjne do Ligi Mistrzów i Europy, a także młodzieżową Ligę Mistrzów i różne inne eliminacje do dużych imprez europejskich.

Sytuacja w grupie C wydaje się być jasna. Zoria Ługańsk ma na swoim koncie sześć punktów i nie ma już szans na awans do fazy pucharowej. Liderem w tabeli jest FK Bodoe/Glimt z 11 "oczkami" na koncie, a na drugim miejscu znajduje się AS Roma z jednym punktem mniej. Stawkę zamyka CSKA Sofia, która w pięciu spotkaniach wywalczyła jedynie jeden remis. W czwartkowym meczu goście z pewnością powalczą o wygraną, tak, aby wyjść z grupy z pierwszego miejsca.

