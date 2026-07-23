Sceny w Częstochowie. Spektakularne pudło z karnego. Niewiarygodne

Raków Częstochowa ostatnie sezony w europejskich pucharach z pewnością wspomina z uśmiechem. Zespół "Medalików" radził sobie na europejskiej scenie naprawdę dobrze, co przekładało się także oczywiście na ranking naszej ligi w świetle punktacji UEFA. W dużej mierze wyniki Rakowa sprawiły, że droga Polaków do Europy jest łatwiejsza.

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Ekipa dowodzona przez Dawida Kroczka swoją tegoroczną walkę o udział w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy rozpoczęła we własnym domu. Raków gościł u siebie maltańską Valettę. Faworytem tej rywalizacji była oczywiście drużyna, która już niebawem rozpocznie walkę o tytuł mistrza Polski.

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Trzeba jednak przyznać, że Valetta okazała się rywalem nadspodziewanie wymagającym. Do przerwy Maltańczycy prowadzili 1:0. Na całe szczęście "Medaliki" naprawdę dobrze weszły w drugą część meczu i szybko za sprawą Mahira Emrelego doprowadziły do wyniku remisowego.

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W 73. minucie wszystko mogło się jednak zmienić. Arbiter podyktował bowiem dla gości rzut karny za zagranie ręką. Do piłki ustawionej na 11. metrze od bramki Kacpra Trelowskiego podszedł Petar Sekulovic. Dla Czarnogórca był to trzeci rzut karny w karierze, dwa poprzednie wykorzystał (dane za Transfermarkt).

Tym razem przegrał jednak wojnę nerwów z bramkarzem Rakowa. Trelowski bronić jednak nie musiał, bo 27-latek kopnął bardzo wysoko nad bramką gospodarzy. "Pomylił się!" - wykrzyczał komentujący to spotkanie na antenie "Kanału Sportowego" Mateusz Borek. Chwilę później Raków trafił na 2:1.

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Jonatan Braut Brunes Emilia Krawczyk East News





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