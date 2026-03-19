Sceny przed meczem Lecha z Szachtarem. Ukraińska manifestacja w Krakowie

Raków Częstochowa niestety już przed rozpoczęciem spotkania Lecha Poznań, pożegnał się z Ligą Konferencji, ulegając włoskiej Fiorentinie 2:4 w dwumeczu. Kibice szybko mogli przenieść swój wzrok z Sosnowca (tam swój domowy mecz rozgrywał Raków) do Krakowa. W stolicy Małopolski z kolei w roli gospodarza występował Szachtar Donieck.

Ukraińcy, który wygrali w pierwszym meczu w Poznaniu 3:1 mieli więc sporą zaliczkę, jednak obie strony wiedziały, ze "Kolejorz" nie ma już niczego do stracenia i niemalże od początku rzuci się do odrabiania strat. Emocje rozpoczęły się już jednak przed pierwszym gwizdkiem.

Występujący w roli gospodarza piłkarze Szachtara, postanowili przypomnieć, że znajdują się w Polsce jedynie gościnnie i zaakcentowali dość wymownie swoją przynaleźność państwową. Wychodząc z tunelu stadionu Wisły Kraków na boisko, zarzucili na siebie ogromne, ukraińskie flagi, które spoczęły na ich barkach.

Stojąc na baczność, z flagami naszych wschodnich sąsiadów, piłkarze Szachtara Donieck wysłuchali hymnu Ligi Konferencji. W tym czasie kibice z Polski postanowili pokazać, że pojawili się na krakowskim obiekcie, aby dopingować ekipę "Kolejorza", odśpiewując kolejne przyśpiewki.

To szybko się opłaciło, bo Mikael Ishak jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa, dał kibicom z Poznania powód do świętowania i strzelił pierwszą bramkę w meczu (3:2 w dwumeczu) w 13. minucie.

