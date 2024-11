Sceny po meczu Jagiellonii. Siemieniec z trudem powstrzymał łzy. "Trudno opisać"

Przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy w czwartkowy wieczór podtrzymali zwycięską serię i wciąż szczycą się mianem niepokonanych. Najpierw dobrą robotę przy Łazienkowskiej wykonali "Wojskowi". Kilkadziesiąt minut po ostatnim gwizdku w stolicy swój pojedynek rozpoczęła Jagiellonia, która także pokonała swojego rywala . Molde FK nie miało nic do powiedzenia. Ekipa z Podlasia triumfowała w pewnym stylu, wygrywając aż 3:0 .

Nic więc dziwnego, że po ostatnim gwizdku rozpoczęło się wielkie świętowanie. W samym centrum wydarzeń znalazł się Adrian Siemieniec. Jeszcze na boisku do wzruszenia doprowadzili go najwierniejsi kibice, skandując imię i nazwisko szkoleniowca. Moment nagrały kamery Polsatu Sport. W mediach społecznościowych film obejrzało już kilkanaście tysięcy osób. "Bezapelacyjnie najlepszy obecnie Polski szkoleniowiec" - komentują internauci. Sama za siebie mówiła mina szkoleniowca. Bliski był on zalania się łzami.