Sceny grozy przed finałem. Dwóch rannych, doszło do starcia

Tomasz Chabiniak

Napięcie przed finałem Ligi Konferencji rośnie. We wtorek około godziny 20:00 w Lipsku doszło do starcia między kibicami Crystal Palace i Rayo Vallecano lub FC Lokomotive Leipzig. Saksońska policja potwierdziła, że dwóch funkcjonariuszy jest rannych. Zatrzymano dwie osoby. Transmisja meczu wraz z przedmeczowym studiem dostępna będzie w Polsacie Sport Premium 1 oraz w streamingu Polsat Box Go.

Uzbrojony policjant w kamizelce przed radiowozem, w tle policyjna taśma; wstawka: grupa osób podczas interwencji.
W ramce - zamieszki w Lipsku.

Do finału Ligi Konferencji pozostały godziny. Niestety nie upływają one w całkiem spokojnej atmosferze. Jak doniosły media, we wtorek około godziny 20:15 w centrum Lipska doszło do starcia z kibicami Crystal Palace i Rayo Vallecano.

"Około 300 kibiców Rayo, których można uznać za osoby budzące silne obawy o chuligaństwo zebrało się w centrum miasta. Nagle doszło do starć z kibicami Palace siedzącymi na tarasach restauracji Leo's Brasserie i Dhillons. Rzucano w siebie butelkami, kuflami i krzesłami pubowymi. Doszło również do rękoczynów" - poinformowała w komunikacie saksońska policja.

Funkcjonariusze rozdzielili dwie strony, wylegitymowali ponad 300 osób i wszystkim biorącym udział w zamieszkach dali nakaz opuszczenia centrum miasta.

Dwóch policjantów zostało lekko rannych - jeden z federalnej i jeden ze stanowej. Poniżej nagrania.

Komunikat policji mówi o fanach zespołu z przedmieść Madrytu, choć serwis Yahoo! dopuszczał wcześniej, że ubrane na czarno osoby mogły być kibicami FC Lokomotive Leipzig, grającego w czwartej lidze niemieckiej. Oni noszą podobne stroje. Zwracano uwagę, że napastnicy wizualnie nie przypominali typowych Hiszpanów.

Anglicy zostali zaatakowani, odpowiedzieli rzucaniem krzeseł. W tym czasie miejscowi mieszkańcy uciekali, szukając schronienia. Dodano jednak też, że 60 przyjezdnych z Wysp Brytyjskich prowokowało Hiszpanów w innym incydencie.

Rok temu finał Conference League odbywał się we Wrocławiu (Chelsea - Real Betis). Przed meczem również doszło do brzydkich sen. Awanturnicy na rynku rzucali butelkami, krzesłami i stolikami.

Niemieckie służby porządkowe
