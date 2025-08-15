Rzecznik rządu Tuska reaguje na haniebny transparent. Możdżonek z mocną kontrą, krótko
Cała Polska żyje w ostatnich godzinach tym, co wydarzyło się na trybunach stadionu w Debreczynie, kiedy to kibice Maccabi Hajfa wywiesili transparent, nazywający Polaków mordercami. Skandal ten skomentowały już najważniejsze osoby w państwie, jednak wpis rzecznika rządu na platformie "X", spotkał się ze szczególnie szorstką odpowiedzią, chociażby ze strony Marcina Możdżonka. Były siatkarz nie mógł przejść obojętnie.
Już przed rewanżowym meczem eliminacji Ligi Konferencji, pomiędzy Maccabi Hajfą i Rakowem Częstochowa, atmosfera była niezwykle napięta. Spotkanie, z przyczyn politycznych, nie mogło się odbyć na terenie Izraela, za to rozegrano je w Debreczynie, na Węgrzech. Zanim jednak sędzia odgwizdał koniec meczu, w mediach społecznościowych wybuchł skandal.
Wszystko za sprawą transparentu, który kibice izraelskiej drużyny wywiesili na trybunach. Na białym płótnie widniał napis "Murderers since 1939" - oskarżając tym samym Polaków o udział w ludobójstwie, dokonanego m.in. na ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. Błyskawicznie do sprawy zaczęły odnosić się najważniejsze osoby w państwie, chociaż stanowisko wielu z nich spotkało się z oburzeniem internautów.
Jest reakcja rzecznika rządu na haniebny transparent po meczu Rakowa. Marcin Możdżonek z ripostą
Szczególnie czekano na stanowisko Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, który zapowiedział zakaz wjazdu do Polski dla tych, którzy wywiesili transparent. Głos w sprawie zabrał również rzecznik rządu, Adam Szłapka. - Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców wobec Polski i Polaków. Oczekujemy jednoznacznej reakcji od UEFA. - napisał na "X" (dawniej Twitter).
Tyle wystarczyło, aby internauci wyrazili swoje oburzenie, wskazując, że interwencja UEFA w tej sprawie, jednak nie należy pomijać również działań, jakie powinien podjąć rząd. - Zaraz, zaraz. Jak to reakcji UEFA? To reakcji rządu nie będzie? To po co nam MSZ? Wstyd Panie rzeczniku. - czytamy w odpowiedzi na wpis.
Obojętnie obok takich słów nie przeszedł również Marcin Możdżonek, który po zaangażowaniu się w politykę, jest niezwykle aktywny w sieci, komentując kolejne wypowiedzi i wydarzenia.
My oczekujemy jednoznacznej reakcji MSZ, a nie UEFA!
Tuż przed obchodami Święta Wojska Polskiego, transparent wywieszony na stadionie w Debreczynie stał się jednym z najważniejszych tematów w kraju. Złość internautów jest tak duża, że oczekują oni zdecydowanej i niezwykle szybkiej reakcji polskich władz. Pewne jest za to, że władze PZPN skierują sprawę do UEFA, co zaraz po meczu zapowiedział Cezary Kulesza.