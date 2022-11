Rywale Lecha walczyli do końca. Co za zwycięstwo!

Liga Konferencji. Hapoel Beer Szewa wygrał z Austrią Wiedeń

Po trzech minutach było juz 2:0. Hatuel zagrał z okolic linii końcowej do znajdującego się na piątym metrze Safouriego, a ten pewnie do asysty dołożył gola i ustawił swój zespół w bardzo dobrej sytuacji przez zmianą połów.

Na mało to się jednak zdało, bo już po nieco ponad godzinie Hapoel zadał kolejny cios. Bramka padła w bardzo podobny sposób, co trafienie na 2:0. Tym razem na przedpolu niepilnowany był Schechter i to właśnie on trafił do siatki. Gospodarze mieli więc wynik, o jakim przed meczem marzyli.