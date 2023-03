Lech Poznań w czwartkowy wieczór zrobił pierwszy krok w kierunku awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Przy ogłuszającym dopingu własnej publiczności pokonał Djurgardens IF 2:0 (1:0), co jest znakomitą zaliczką przed rewanżem w Szwecji. Rewanżem, do którego rywale przystąpią osłabieni brakiem podstawowego zawodnika, Victora Edvardsena. Ten wypadł z gry przez szkolny wręcz błąd.