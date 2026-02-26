Rywal Jagiellonii zaskoczył nawet włoskie media. "To było coś nieoczekiwanego"

Pierwszy mecz był popisem Fiorentiny, choć do Polski przyjechała bez największych gwiazd oszczędzanych na walkę o utrzymanie w Serie A. Mimo tego po przerwie strzeliła trzy gole i właściwie rozstrzygnęła walkę o awans do 1/8 finału. Nawet włoscy dziennikarze nie do końca dowierzali, jakim wynikiem zakończyło się spotkanie.

- Jestem bardzo zaskoczony wynikiem i grą, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę niezwykle trudną sytuację, w jakiej Fiorentina znalazła się od początku sezonu. Jednak ostatnio drużyna znacznie się poprawiła, czego dowodem jest pierwszy mecz z Jagiellonią - przyznaje w rozmowie z Interia Sport Lorenzo Lepore, dziennikarz Sportitalia.

Na tyle włoskie media były zaskoczone grą Fiorentiny, że nie przywiązywały uwagi do popisów Jagiellonii. - Rzeczywiście nie za wiele jest na ten temat komentarzy. Wszyscy zwracali większą uwagę na grę Fiorentiny, ponieważ to było coś nieoczekiwanego - przyznaje Lepore.

Liga Konferencji. Fiorentina znów zagra z Jagiellonią bez gwiazd?

Już w Białymstoku zabrakło m. in. Davida de Gei czy Moise Keana. Obaj zagrali za to cztery dni później w Serie A. W meczu z Pisą bramkarz zachował czyste konto, a napastnik strzelił jedyną bramką. Także można zakładać, że przeciwko Jagiellonii trener Vanoli ponownie będzie oszczędzał najlepszych graczy. Fiorentinie udało się uciec nad kreskę, ale ma tyle samo punktów, co znajdujące w strefie spadkowej Lecce. A w poniedziałek przed "Violą" trudne wyjazdowe spotkanie z Udinese.

- Tak, można spodziewać się rezerwowego składu. Drużyna ma przed sobą ważne spotkania w Serie A i nadal grozi jej spadek. To bardzo prawdopodobne, że wystąpią zmiennicy, zwłaszcza biorąc pod uwagę wynik pierwszego meczu i fakt, że gra na własnym boisku - dodaje Lepore.

W ostatnich 11 meczach Fiorentina zdobyła 18 punktów, a także zbliżyła się do 1/8 finału Le. - Wiele czynników składa się na to, że drużyna wychodzi z tarapatów. Przyszedł najpierw nowy szkoleniowiec, a potem dyrektor sportowy. Trener Vanoli ostatnio wykonuje świetną robotę. Nie chodzi tylko o lepszą grę takich zawodników jak na przykład Kean, Solomon i Fagioli, ale raczej o lepszą grę całego zespołu - twierdzi włoski dziennikarz.

Tym razem włoski klub nie podał kadry meczowej. Trener Vanoli zapewnia, że mimo wyniku w Białymstoku absolutnie nie lekceważy rywala. - Chcemy awansować do następnej rundy i podejść do rewanżu z odpowiednim nastawieniem. Z doświadczenia wiem, że zawsze, gdy zdobywałem trofeum, wynikało to z mojego właściwego podejścia mentalnego. Wierzę, że zwycięstwa rodzą kolejne zwycięstwa - mówi.

Trener Fiorentiny chwali szkoleniowca Jagiellonii

Szkoleniowiec został zapytany także o Adriana Siemieńca, trenera Jagiellonii. I padło kilka miłych słów. - To interesujący trener. Jagiellonia gra dobrze i dobrze pressuje. Bardzo lubię obserwować grę innych drużyn. W pierwszym meczu zagraliśmy fantastycznie i byliśmy skoncentrowani, co ograniczyło rywala - twierdzi Vanoli.

Szkoleniowiec Jagiellonii nie traci nadziei, choć polskim drużynom nie udał się nigdy taki powrót po porażce 0:3 u siebie. Zdarzyło się, że po porażkach 1:4 na wyjazdach Wisła Kraków (z Realem Saragossa) i Widzew (z Liteksem Łowecz) odrobiły straty i awansowały do kolejnej rundy.

- Przeciwnik będzie dążył do tego, żeby nie dać nam nadziei, a my musimy dążyć do tego, żeby sobie ją dać. A wtedy wszystko może się wydarzyć - twierdzi trener Siemieniec. - Biorąc pod uwagę to, jak powtarzalna jest ta drużyna, ten projekt, o czym świadczą wyniki na przestrzeni ostatnich lat, wiem, że każdy piłkarz, który tu przyjechał nie tylko chce wygrać ten mecz, ale chce zrobić wszystko, żeby przejść dalej. Przed dwumeczem to było trudne zadanie, po pierwszym meczu jest arcytrudne, ale piłka nie takie rzeczy widziała.

Adrian Siemieniec Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłkarze ACF Fiorentina w meczu Serie A z Torino Paolo Giuliani AFP

Świętujący piłkarze Fiorentiny Artur Reszko PAP

