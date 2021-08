Rubin - Raków. Niesamowite emocje w końcówce: Kovačević broni karnego

Choć przez 90 minut podstawowego czasu gry obie ekipy miały swoje szanse na to, by wyjść na prowadzenie, to do rozstrzygnięcia rywalizacji w Kazaniu potrzebna była dogrywka - i przyniosła ona naprawdę sporo emocji.

Gutkovskis pada w polu karnym, sędzia nie wstrzymuje gry

Dużą kontrowersją była sytuacja ze 102. minuty, gdy w polu karnym zespołu z Kazania upadł Vladislavs Gutkovskis. Jak pokazały powtórki, Silvije Begić nadepnął na nogę Łotysza, ale arbiter Bognar nie doszukał się tu faulu.



W tamtym momencie do protestów zerwała się cała ławka Rakowa, ale nic nie wskórano - żółtą kartkę za żywiołowe dyskusje otrzymał jedynie Marek Papszun, szkoleniowiec częstochowskiego zespołu.



Ten sam Gutkovskis w 111. minucie w końcu dał prowadzenie Rakowowi, strzelając gola główką - bramkarz Rubina, Diupin, nie był w stanie zatrzymać strzału. I gdy wydawało się, że Raków "dowiezie" wynik do końca, nastąpiła chwila grozy - tuż przed ostatnim gwizdkiem sędzia podyktował rzut karny.

Reklama

Rubin - Raków. Vladan Kovačević bohaterem

W doliczonym czasie drugiej połowy dogrywki w polu karnym bramki bronionej przez Kovačevicia znalazł się obrońca Filip Uremović, który oddał strzał, lecz chwilę później upadł na murawę po starciu z Dominikiem Wydrą. Sędzia wskazał na "wapno" i ukarał Wydrę żółtym kartonikiem.



"Czerwono-Niebiescy" oprotestowali oczywiście tę decyzję wskazując, że co prawda gracz Rakowa wykonał wcześniej wślizg, ale nie ma mowy tu o jego winie, bowiem Uremović sam wykonał nogą ruch do przodu, uderzając samemu w kończynę Wydry.



Mimo to Bognar podtrzymał decyzję i do "jedenastki" podszedł Haksabanović, ale jego strzał zatrzymał Vladan Kovačević - Bośniak więc dosłownie w ostatniej sekundzie przypieczętował awans Rakowa.



KAA Gent kolejnym rywalem

Zespół z Częstochowy zna już rywala w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W kolejnym dwumeczu podopieczni Marka Papszuna zagrają z belgijskim KAA Gent.

Zdjęcie Liga Konferencji - zdj. ilustracyjne / Richard Juilliart - UEFA / Contributor / Getty Images

PaCze