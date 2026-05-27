Rozpacz w Hiszpanii. Wszystko przez porażkę w finale. Piszą wprost o płaczu

Liga Konferencji Europy daje szansę na pokazanie się ekipom nieco słabszym. To w tych rozgrywkach najlepsze wyniki miały zespoły reprezentujące PKO BP Ekstraklasę. Naszym zespołom wciąż jednak nieco brakuje do końcowej walki o tytuł. Ta bez wątpienia jest marzeniem wielu polskich drużyn.

W minionym już sezonie Lech Poznań i Jagiellonia Białystok miały okazję mierzyć się z finalistą rozgrywek. Obie polskie ekipy musiały uznać jednak wyższość Rayo Vallecano, które także w La Liga potrafiło sprawić mnóstwo kłopotów Realowi Madryt czy FC Barcelona.

"Łzy dumy". Hiszpanie w rozpaczy po porażce Rayo

Rayo podzieliło los polskich drużyn w samym finale rozgrywek. W tymże ekipa z Hiszpanii poległa 0:1 w rywalizacji z angielskim Crystal Palace. Porażka w Lipsku była zasłużona, patrząc na ofensywne zaangażowanie obu drużyn. W Hiszpanii po meczu dominuje oczywiście gigantyczne rozczarowanie.

"Rayo płacze, ale to są łzy dumy" - czytamy w tytule artykułu dziennika "Marka". "Bramka Matety dała Palace tytuł mistrza w meczu z Rayo, któremu brakowało siły w ataku. Niczym Kopciuszek, zegar wybił północ i marzenie Rayo prysło, a nowym mistrzem został Crystal Palace" - napisano w treści.

W podobne tony uderzają dziennikarze innego madryckiego dziennika. "Mateta wyrwał Rayo ze snu. Palace wygrał minimalną różnicą, wykorzystując luźną piłkę po dobitce Batalli. Rayo walczyło dzielnie w swoim pierwszym finale i przegrało z honorem" - napisano w "Asie".

