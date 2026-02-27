Emocje związane z fazą pucharową Ligi Konferencji rozbrzmiewają na dobre. W czwartek o krok od sprawienia ogromnej sensacji była Jagiellonia Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca we Florencji odrobili trzybramkową stratę i doprowadzili do dogrywki. W niej doświadczenie wzięło górę i ostatecznie to Fiorentina pomimo porażki 2:4 awansowała do 1/8 finału rozgrywek.

Przewagi z pierwszego spotkania nie zmarnował natomiast Lech Poznań. Mistrz Polski w ubiegłym tygodniu w Finlandii wygrał 2:0 z KuPS Kuopio, wypracowując sobie tym samym znakomitą zaliczkę przed rewanżem. Na stadionie przy ulicy Bułgarskiej drużyna Nielsa Frederiksena momentami miała problemy ze skutecznością, lecz finalnie po trafieniu Pablo Rodrigueza wygrała 1:0 i przypieczętowała awans do kolejnej fazy.

W 1/8 finału Ligi Konferencji prócz Lecha Poznań mamy jeszcze jednego przedstawiciela. Mowa rzecz jasna o Rakowie Częstochowa, który w fazie ligowej zaprezentował się znakomicie i zakończył zmagania na drugim miejscu w tabeli. To oznaczało brak konieczności gry w fazie barażowej i automatyczny awans do 1/8 finału. W piątkowe popołudnie w szwajcarskim Nyonie polskie zespoły poznały swoje dalsze losy w europejskich pucharach.

Lech i Raków poznali swoich kolejnych przeciwników w fazie pucharowej Ligi Konferencji

Już przed losowaniem wiadomym było, z jak wąskim gronem potencjalnych przeciwników mogą zmierzyć się polskie kluby. W przypadku Lecha Poznań zapowiadała się powtórka z historii. "Kolejorz" mógł trafić na Rayo Vallecano, z którym jesienią przegrał 2:3, albo Szachtar Donieck rozgrywający swoje domowe spotkania europejskich pucharów w Krakowie. Ostatecznie los padł na Szachtar Donieck.

Raków Częstochowa jako turniejowa "dwójka" w losowaniu mógł trafić nawet na Jagiellonię Białystok. Ta niestety odpadła, przez co w gronie potencjalnych przeciwników wicemistrzów Polski znalazła się Fiorentina. Drugim z potencjalnych przeciwników był HNK Rijeka. Chorwaci w fazie barażowej okazali się lepsi od cypryjskiej Omonii Nikozja. Definitywnie rywalem Rakowa w 1/8 finału Ligi Konferencji będzie Fiorentina.

W przypadku awansu Lech w 1/4 finału zagra z lepszym z pary AZ Alkmaar - Sparta Praga, natomiast na Raków będzie czekał zwycięzca dwumeczu pomiędzy Crystal Palace i AEK Larnaka. Co ciekawe, w 1/2 finału możliwy jest polski pojedynek pomiędzy Lechem i Rakowem.

Komplet par 1/8 finału Ligi Konferencji

Lech Poznań - Szachtar Donieck

AZ Alkmaar - Sparta Praga

Crystal Palace - AEK Larnaka

ACF Fiorentina - Raków Częstochowa

Samsunspor - Rayo Vallecano

NK Celje - AEK Ateny

Sigma Ołomuniec - FSV Mainz

HNK Rijeka - RC Strasbourg

Spotkania 1/8 finału Ligi Konferencji odbędą się 12 i 19 marca. 1/4 finału została zaplanowana z kolei na 9 i 16 kwietnia, a półfinały odbędą się 30 kwietnia i 7 maja. Finał Ligi Konferencji odbędzie się z kolei 27 maja w Lipsku. Transmisje ze wszystkich spotkań będą dostępne na sportowych antenach Polsatu.

