Rozlosowano pary Ligi Konferencji. Lech i Raków przed ogromnymi wyzwaniami

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W piątkowe popołudnie w szwajcarskim Nyonie rozlosowano drabinkę fazy pucharowej Ligi Konferencji. Swoją drogę do potencjalnego finału w Lipsku poznali zawodnicy Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Dwa najlepsze zespoły poprzedniego sezonu Ekstraklasy stoją przed ogromną szansą na sukces, lecz zestaw ich przeciwników musi budzić respekt u wszystkich. Czekają nas ogromne emocje związane z polskimi występami w europejskich pucharach.

Dwóch piłkarzy w czerwonych strojach walczy o piłkę głową podczas dynamicznej akcji meczowej, otoczeni zawodnikami drużyny przeciwnej ubranymi na biało-niebiesko, na tle wypełnionych trybun stadionu.
Raków Częstochowa - Lech PoznańMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl

Emocje związane z fazą pucharową Ligi Konferencji rozbrzmiewają na dobre. W czwartek o krok od sprawienia ogromnej sensacji była Jagiellonia Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca we Florencji odrobili trzybramkową stratę i doprowadzili do dogrywki. W niej doświadczenie wzięło górę i ostatecznie to Fiorentina pomimo porażki 2:4 awansowała do 1/8 finału rozgrywek.

Przewagi z pierwszego spotkania nie zmarnował natomiast Lech Poznań. Mistrz Polski w ubiegłym tygodniu w Finlandii wygrał 2:0 z KuPS Kuopio, wypracowując sobie tym samym znakomitą zaliczkę przed rewanżem. Na stadionie przy ulicy Bułgarskiej drużyna Nielsa Frederiksena momentami miała problemy ze skutecznością, lecz finalnie po trafieniu Pablo Rodrigueza wygrała 1:0 i przypieczętowała awans do kolejnej fazy.

W 1/8 finału Ligi Konferencji prócz Lecha Poznań mamy jeszcze jednego przedstawiciela. Mowa rzecz jasna o Rakowie Częstochowa, który w fazie ligowej zaprezentował się znakomicie i zakończył zmagania na drugim miejscu w tabeli. To oznaczało brak konieczności gry w fazie barażowej i automatyczny awans do 1/8 finału. W piątkowe popołudnie w szwajcarskim Nyonie polskie zespoły poznały swoje dalsze losy w europejskich pucharach.

Zobacz również:

Lech dołożył kolejne punkty w rankingu krajowym UEFA
Liga Konferencji

Historyczna szansa Polski. Liga Mistrzów na wyciągnięcie ręki

Piotr Jawor
Piotr Jawor

    Lech i Raków poznali swoich kolejnych przeciwników w fazie pucharowej Ligi Konferencji

    Już przed losowaniem wiadomym było, z jak wąskim gronem potencjalnych przeciwników mogą zmierzyć się polskie kluby. W przypadku Lecha Poznań zapowiadała się powtórka z historii. "Kolejorz" mógł trafić na Rayo Vallecano, z którym jesienią przegrał 2:3, albo Szachtar Donieck rozgrywający swoje domowe spotkania europejskich pucharów w Krakowie. Ostatecznie los padł na Szachtar Donieck. 

    Raków Częstochowa jako turniejowa "dwójka" w losowaniu mógł trafić nawet na Jagiellonię Białystok. Ta niestety odpadła, przez co w gronie potencjalnych przeciwników wicemistrzów Polski znalazła się Fiorentina. Drugim z potencjalnych przeciwników był HNK Rijeka. Chorwaci w fazie barażowej okazali się lepsi od cypryjskiej Omonii Nikozja. Definitywnie rywalem Rakowa w 1/8 finału Ligi Konferencji będzie Fiorentina.

    W przypadku awansu Lech w 1/4 finału zagra z lepszym z pary AZ Alkmaar - Sparta Praga, natomiast na Raków będzie czekał zwycięzca dwumeczu pomiędzy Crystal Palace i AEK Larnaka. Co ciekawe, w 1/2 finału możliwy jest polski pojedynek pomiędzy Lechem i Rakowem.

    Komplet par 1/8 finału Ligi Konferencji

    Lech Poznań - Szachtar Donieck

    AZ Alkmaar - Sparta Praga

    Crystal Palace - AEK Larnaka

    ACF Fiorentina - Raków Częstochowa

    Samsunspor - Rayo Vallecano

    NK Celje - AEK Ateny

    Sigma Ołomuniec - FSV Mainz

    HNK Rijeka - RC Strasbourg

    Spotkania 1/8 finału Ligi Konferencji odbędą się 12 i 19 marca. 1/4 finału została zaplanowana z kolei na 9 i 16 kwietnia, a półfinały odbędą się 30 kwietnia i 7 maja. Finał Ligi Konferencji odbędzie się z kolei 27 maja w Lipsku. Transmisje ze wszystkich spotkań będą dostępne na sportowych antenach Polsatu.

    Zobacz również:

    Adrian Siemieniec
    Liga Konferencji

    Adrian Siemieniec już znany w mocnych ligach. Komputery aż płoną

    Przemysław Langier
    Przemysław Langier
    Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje razem na boisku podczas meczu, część graczy obejmuje się i wymienia gesty radości. Na trybunach widać kibiców oraz fragmenty stadionu.
    Raków CzęstochowaPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
    Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach świętuje zdobytego gola na boisku, kibice w tle tworzą sportową atmosferę.
    Lech PoznańLukasz GdakEast News
    Biała kula z logo UEFA Conference League umieszczona w przezroczystym naczyniu, obok znajduje się druga, przezroczysta kula. Główna kula jest wyraźnie oznakowana i wskazuje na związek z rozgrywkami piłkarskimi.
    Cztery polskie kluby poznały swoich rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26VALENTIN FLAURAUDAFP
    Lech Poznań - KuPS. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja