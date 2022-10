Rosyjska mistrzyni reaguje: Musimy zapytać Polaków, dlaczego to robią

22-letni zawodnik jest wypożyczony do Hapoelu z FK Krasnodar. Jest wychowankiem tego właśnie klubu i młodzieżowym reprezentantem "Sbornej". To ważne ogniwo drużyny z Izraela - w tym sezonie wystąpił dotąd 13 razy, a na koncie ma dwa gole. Przeciwko "Kolejorzowi" w akcji go nie zobaczymy - nie otrzymał bowiem zgody na wjazd do Polski, co związane jest naturalnie z agresją Rosji na Ukrainę.

Rosjanina nie wpuszczona do Polski. Mistrzyni olimpijska reaguje

Rosyjski "Match.tv" informował, że kierownictwo drużyny z Beer Szewy próbowało w tej sprawie interweniować, lecz bezskutecznie. Jednocześnie, w ojczyźnie Sulejmanowa nie brakuje głosów oburzenia. Swoje niezadowolenie głośno wyraził już między innymi Aleksiej Spiridonow, który nie omieszkał przy tym kolejny już raz wbić Polakom szpilki.

Teraz w podobnym tonie wypowiedziała się Weronika Stiepanowa - 21-letnia biegaczka narciarska, mistrzyni olimpijska z Pekinu w sztafecie 4x5 kilometrów. Także i ona nie potrafi zrozumieć, dlaczego piłkarz nie zostanie wpuszczony.

- To bardzo niesprawiedliwe. Szkodzi sportowi. To całkowicie absurdalne, że tak się dzieje. Musimy zapytać Polaków, dlaczego to robią - mówiła, cytowana przez "Match". Jak dodała, w podobny sposób postępuje ze sportowcami z Rosji także Estonia, czego ona sama nie jest w stanie zaakceptować. - Myślą, że Rosjanie wyszli z mody, ale się mylą - dodała.

Lech Poznań zagra z Hapoelem Beer Szewa w czwartek, o 18:45. Po dwóch kolejkach zmagań w Lidze Konferencji polski zespół ma w dorobku trzy punkty. Przegrał na wyjeździe z Villarreal (3:4) i pokonał u siebie Austrię Wiedeń (4:1).