Rosjanin grzmi! "Polacy pokazują swoją tchórzliwą twarz"

Lech Poznań w czwartek zmierzy się przed własną publicznością w meczu Ligi Konferencji z Hapoelem Beer Szewa. Ważnym piłkarzem ekipy z Izraela jest Szafi Sulejmanow, który jednak w spotkaniu tym nie wystąpi. Z uwagi na rosyjski paszport nie otrzymał zgody na wjazd do naszego kraju, co w Rosji spotyka się ze zdecydowanymi reakcjami. Głos w sprawie zabrał już między innymi Aleksiej Spiridonow, a do chóru oburzonych dołączył Renat Lajszew - szef akademii "Sambo-70". "Polacy pokazują swoją tchórzliwą twarz" - twierdzi.

Zdjęcie Władimir Putin (z lewej) i szef "Sambo-70", Renat Lajszew / Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images