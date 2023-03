Rekordowa frekwencja w Poznaniu. Jesień stała się wiosną!

Stadion w Poznaniu był przebudowywany w pierwszej dekadzie tego wieku - wcześniej trybuny oparte były na wałach, a na ławkach mogło zasiąść około 30 tys. ludzi. Owszem, na meczach pucharowych z Athletikiem Bilbao czy FC Barcelona w latach 80. frekwencja dobijała do 40 tysięcy, ale warunki były dalekie od normalnych. Przebudowany obiekt w całości został oddany do użytku we wrześniu 2010 roku, przed debiutem Lecha w fazie grupowej Ligi Europy z FC Salzburg. Na trybunach, już na krzesełkach, zasiadło wtedy ponad 41 tys. ludzi. Takich spotkań było do dziś 14 - obejmowały one ligowe starcia "Kolejorza", pucharowe mecze w 2010 roku oraz... spotkania reprezentacji Polski. Dziś stało się to po raz 15, ale po raz pierwszy w Lidze Konferencji.