Na meczu Lech - Villarreal organizatorzy spodziewają się ok. 30 tysięcy kibiców. To zdecydowanie więcej niż podczas wcześniejszych meczów Lecha w fazie grupowej Ligi Konferencji :

To jednak wciąż zdecydowanie mniej niż wynoszą rekordy frekwencji na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu.

Rekordy frekwencji na stadionie Lecha w Poznaniu (po przebudowie na Euro 2012)

Stadion w Poznaniu został oddany cały do użytku we wrześniu 2010 roku - spotkanie Ligi Europy z FC Salzburg obejrzało wówczas ponad 41 tys. ludzi. Rekordowa frekwencja dotyczy dwóch spotkań z tamtej jesieni - sensacyjną wygraną z Manchesterem City 3-1 oraz towarzyski mecz reprezentacji Polski z Wybrzeżem Kości Słoniowej obserwowało po 42 tys. ludzi.

Lech - Villarreal bez rekordu frekwencji

W dniu meczu Lech - Villarreal wraca dyskusja o tym, czy stadion przy Bułgarskiej jest dla poznańskiego klubu za duży i jakie mogą być powody braku kompletu publiczności. Część kibiców podkreśla, że choć Villarreal sportowo jest bardzo wymagającym rywalem, to nie jest marką, która przyciąga na stadion kibiców odwiedzających go nieregularnie. Podkreśla się też mnogość meczów Lecha w tym sezonie oraz dość wysokie ceny biletów.

Poza tym, patrząc na frekwencję na stadionach klubowych zbudowanych na Euro 2012 (Gdańsk, Wrocław), Poznań zdecydowanie wyróżnia się in plus.

Historia stadionu Lecha Poznań: początki

Prace przy budowie stadionu Lecha Poznań przy ul. Bułgarskiej wystartowały w 1968 roku, ale obiekt - konkretnie trzy trybuny - oddano do użytku dopiero 12 lat później. Inauguracyjne spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Motorem Lublin rozegrano 23 sierpnia 1980 roku, a starcie przy ulicy Bułgarskiej obejrzało wówczas 18 000 widzów. Mecz zakończył się remisem 1-1.

W spotkaniu, które rozegrano w blasku jupiterów, reprezentacja Polski rywalizowała z Grecją. Był to jednocześnie pierwszy występ biało-czerwonych na tym obiekcie. Mecz zakończył się wygraną Polaków 2:1 - dubletem popisał się Dariusz Dziekanowski, a honorowe trafienie dla gości zaliczył Nikos Anastopoulos.

Stadion Lecha Poznań - wielka modernizacja

W 2002 roku zadecydowano o konieczności rozbudowy stadionu. Dwa lata później do użytku oddano czwartą trybunę, nad którą w 2006 roku wzniesiono dach. Prace modernizacyjne prowadzono do końca 2008 roku, a pojemność stadionu wzrosła o blisko 10 000 krzesełek. Wkrótce okazało się jednak, że to za mało.