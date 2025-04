Real Betis napisał do Jagiellonii, było tuż po meczu. Szybka reakcja mistrzów Polski

Zakończyła się europejska przygoda Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok . Oba polskie zespoły nie przegrały czwartkowych rewanżów, "Wojskowi" zdobyli Stamford Bridge (2:1 z Chelsea), a "Duma Podlasia" zremisowała na własnym stadionie z Realem Betis 1:1. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednio trzech i dwóch golach straty z pierwszych starć. To one częściowo napisały scenariusz na drugie spotkania. Każdy nieprzegrany mecz oznacza jednak też punkty do klubowego rankingu UEFA, więc nikt w naszym kraju nie będzie na wczorajsze wyniki narzekał.

Liga Konferencji: Miły gest Realu Betis. Dżentelmeństwo po zakończeniu meczu

Po ostatnim gwizdku przy Słonecznej 1, dokładnie o godzinie 22:50 "Los Verdiblancos" zwrócili się do Jagiellonii w przyjaznym wpisie na platformie X. Mimo że główne konto oficjalne zazwyczaj "tweetuje" w języku hiszpańskim, to tym razem wysłano post po angielsku. Dołączono także zdjęcie kartoniady kibiców z napisem "Never give up" ("nigdy się nie poddawaj").