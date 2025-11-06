Rayo Vallecano - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Rayo Vallecano - Lech Poznań w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań fantastycznie wypadł w pierwszym meczu tegorocznej Ligi Konferencji. "Kolejorz" rozbił w nim aż 4:1 Rapid Wiedeń. Niestety, w drugim spotkaniu skompromitował na Gibraltarze, przegrywając z Lincoln Red Imps 1:2.

Forma piłkarzy Nielsa Frederiksena jest daleka od optymalnej, co potwierdza tylko jedno zwycięstwo w ostatnich pięciu meczach, trzy remisy i porażka. Rozczarowanie kibiców w Poznaniu ostatnio potęguje na tyle, że pojawiają się głosy domagające się zwolnienia duńskiego szkoleniowca.

O powrót na zwycięski kurs Lechowi może być dziś trudno. Ekipa mistrza Polski nie jest faworytem w starciu z Rayo Vallecano. Hiszpański zespół po trudnym przełomie sierpnia i września od początku października prezentuje się znakomicie. Na ostatnich siedem spotkań piłkarze z Vallecas wygrali pięć, raz zremisowali i raz przegrali. W miniony weekend ulegli Villarrealowi aż 0:4, ale była to porażka z zespołem, który jak na razie w La Liga ustępuje jedynie Realowi Madryt i Barcelonie. Rayo natomiast plasuje się na 10. pozycji.

Rayo Vallecano w dotychczasowych dwóch meczach Ligi Konferencji pokonało Shkendiję Tetowo 2:0 oraz zremisowało 2:2 z Hacken. To ekipa prowadzona przez Inigo Pereza na bardzo trudnym, zarówno pod względem atmosfery jak i infrastruktury Estadio de Vallecas ma większe szanse na triumf, ale szans żądnego rehabilitacji za wpadkę na Gibraltarze Lecha, nie należy zupełnie skreślać.

