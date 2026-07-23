Raków - Valletta w el. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Raków Częstochowa - Valletta FC w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 23 lipca o godzinie 18:30 na stadionie w Częstochowie. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale YouTube "Kanału Sportowego". Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Raków Częstochowa - Valletta w eliminacjach Ligi Konferencji

Raków Częstochowa po bardzo udanym zeszłorocznym występie w Lidze Konferencji w tym sezonie będzie chciał nawiązać do sukcesu, jakim było zajęcie drugiego miejsca w fazie ligowej rozgrywek i bezpośredni awans do 1/8 finału. Na tym etapie "Medaliki" nie dały już jednak rady włoskiej Fiorentinie.

Częstochowianie walkę o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji rozpoczynają od II rundy i dwumeczu z Vallettą FC. Raków bez wątpienia jest faworytem rywalizacji z maltańskim zespołem. Piłkarze Dawida Kroczka ze zmiennym szczęściem radzili sobie w letnich przygotowaniach do sezonu. W ośmiu sparingach odnieśli dwa zwycięstwa, zanotowali remis i doznali trzech porażek, z Zulte Waregem (3:4), a pozostałych dwóch z tak silnymi zespołami Olympiakos Pireus (1:2) oraz PSV (2:3).

Za to Valletta rozegrała tylko jeden sparing, w którym pokonała 2:1 Balzan. To jeden z najbardziej utytułowanych klubów na Malcie i aktualny zdobywca krajowego pucharu. W minionym sezonie zajął czwarte miejsce w lidze maltańskiej, ale przepustkę do europejskich pucharów wywalczył dzięki zdobyciu Pucharu Malty.

Raków Częstochowa - Valletta. El. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Raków Częstochowa - Valletta FC w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 23 lipca o godzinie 19:30 na stadionie w Częstochowie. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale YouTube "Kanału Sportowego".

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Dawid Kroczek Emilia Krawczyk East News





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