Raków - Valletta w el. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Raków Częstochowa zagra z Vallettą FC w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na stadionie w Częstochowie, a "Medaliki" są faworytami tej rywalizacji. O której godzinie Raków gra w eliminacjach Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć w TV mecz Raków Częstochowa - Valletta? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport

Michael Ameyaw w białym stroju Rakowa Częstochowa biegnie po murawie, widoczne puste trybuny w tle.
Michael Ameyaw w barwach Rakowa CzęstochowaTomasz Karczewski/ArenaAkcjiNewspix.pl

Mecz Raków Częstochowa - Valletta FC w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 23 lipca o godzinie 18:30 na stadionie w Częstochowie. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale YouTube "Kanału Sportowego". Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Raków Częstochowa - Valletta w eliminacjach Ligi Konferencji

Raków Częstochowa po bardzo udanym zeszłorocznym występie w Lidze Konferencji w tym sezonie będzie chciał nawiązać do sukcesu, jakim było zajęcie drugiego miejsca w fazie ligowej rozgrywek i bezpośredni awans do 1/8 finału. Na tym etapie "Medaliki" nie dały już jednak rady włoskiej Fiorentinie.

Częstochowianie walkę o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji rozpoczynają od II rundy i dwumeczu z Vallettą FC. Raków bez wątpienia jest faworytem rywalizacji z maltańskim zespołem. Piłkarze Dawida Kroczka ze zmiennym szczęściem radzili sobie w letnich przygotowaniach do sezonu. W ośmiu sparingach odnieśli dwa zwycięstwa, zanotowali remis i doznali trzech porażek, z Zulte Waregem (3:4), a pozostałych dwóch z tak silnymi zespołami Olympiakos Pireus (1:2) oraz PSV (2:3).

Za to Valletta rozegrała tylko jeden sparing, w którym pokonała 2:1 Balzan. To jeden z najbardziej utytułowanych klubów na Malcie i aktualny zdobywca krajowego pucharu. W minionym sezonie zajął czwarte miejsce w lidze maltańskiej, ale przepustkę do europejskich pucharów wywalczył dzięki zdobyciu Pucharu Malty.

Raków Częstochowa - Valletta. El. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Raków Częstochowa - Valletta FC w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 23 lipca o godzinie 19:30 na stadionie w Częstochowie. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale YouTube "Kanału Sportowego".

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