Raków - Hammarby w el. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Raków Częstochowa zagra dzisiaj z Hammarby w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Wicemistrz Szwecji spadł z el. Ligi Europy i z pewnością będzie wymagającym rywalem dla "Medalików". O której godzinie Raków gra w eliminacjach Ligi Konferencji? Gdzie obejrzeć w TV mecz Raków Częstochowa - Hammarby? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport

Patryk Makuch i Tomasz Pieńko w strojach Rakowa Częstochowa podczas meczu, w tle trybuny z kibicami.
Patryk Makuch i Tomasz Pieńko w barwach Rakowa CzęstochowaPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

Mecz Raków Częstochowa - Hammarby w ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 6 sierpnia o godzinie 19:00 na stadionie w Częstochowie. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale YouTube "Kanału Sportowego". Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Raków Częstochowa - Hammarby w eliminacjach Ligi Konferencji

O ile Raków Częstochowa notuje spory falstart w PKO BP Ekstraklasie (dwie porażki - przyp. red.), o tyle w eliminacjach Ligi Konferencji radzi sobie świetnie. Co prawda "Medaliki" nie mierzyły się ze zbyt wymagającym rywalem, ale nie dały szans maltańskiej Vallettcie, wygrywając kolejno 3:1 i 4:0.

Tym razem Raków będzie miał przeciwnika ze trochę wyższej półki. Hammarby wystartowało w eliminacjach Ligi Europy, ale przegrało 2:4 rywalizację z Anderlechtem Bruksela, w związku z czym teraz walczy o fazę ligową Ligi Konferencji. Szwedzki zespół jest wicemistrzem kraju sezonu 2025 (rozgrywki ligowe w tym kraju prowadzone są systemem wiosna-jesień). Po rozegranych 15 meczach obecnych rozgrywek, Hammarby zajmuje pozycję wicelidera Allsvenskan ze stratą 14 punktów do IK Sirius.

Nie należy jednak przesadnie demonizować Szwedów. Hammarby ma znacznie mniejsze doświadczenie w europejskich pucharach. W przeciwieństwie do Rakowa jeszcze nigdy nie zagrało w fazie ligowej/grupowej rozgrywek Starego Kontynentu, nie licząc mało prestiżowego Pucharu Intertoto. Z kolei "Medaliki" występowały w fazie grupowej Ligi Europy 2023/2024 oraz fazie ligowej i pucharowej Ligi Konferencji 2025/2026.

Historia pokazuje zatem, że Raków zdecydowanie ma doświadczenie po swojej stronie, ale na boisku zawsze decyduje aktualna forma. Piłkarze Dawida Kroczka jak na razie nie zachwycają, bo mecze Ekstraklasy są w tym momencie głównym weryfikatorem poziomu drużyny z Częstochowy, która oba spotkania przegrała.

Raków Częstochowa - Hammarby. El. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Raków Częstochowa - Hammarby w ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj 6 sierpnia o godzinie 19:00 na stadionie w Częstochowie. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale YouTube "Kanału Sportowego".

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Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Zawodnicy drużyny piłkarskiej stoją w ścisłym kręgu na murawie, obejmując się nawzajem przed rozpoczęciem meczu.
Piłkarze Rakowa CzęstochowaDOMENIC AQUILINAAFP
Trzech piłkarzy drużyny w żółto-czarnych strojach i bramkarz w bordowym stroju opuszczają pole pod bramką, w tle tłum kibiców z fioletowymi flagami.
Piłkarze Hammarby w sezonie 2026/2027TOM GOYVAERTSAFP


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