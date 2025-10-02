Partner merytoryczny: Eleven Sports

Raków Częstochowa - Universitatea Craiova. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Raków Częstochowa w pierwszym dla siebie meczu rozgrywek Ligi Konferencji zagra z Universitateą Craiova. "Medaliki" mają poważniejsze doświadczenie na arenie europejskiej, niż rywale, co należy uznać za ich wielki atut. O której godzinie gra Raków? Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa - Universitatea Craiova? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Ivi Lopez i Adriano Amorim w barwach Rakowa Częstochowa
Ivi Lopez i Adriano Amorim w barwach Rakowa CzęstochowaMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl

Mecz Raków Częstochowa - Universitatea Craiova w 1. kolejce Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2. Stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Raków Częstochowa po raz drugi w swojej historii wystąpi w fazie pucharowej/grupowej europejskich rozgrywek. W sezonie 2023/2024 "Medaliki" wystąpiły w fazie grupowej Ligi Europy, w której zajęły czwarte, ostatnie miejsce z bilansem jednego zwycięstwa, remisu i czterech porażek. Teraz piłkarze Marka Papszuna wystąpią w Lidze Konferencji.

Wicemistrzowie Polski w eliminacjach do tych rozgrywek wyeliminowali m.in. Maccabi Hajfa, choć nie byli faworytem. Właśnie z Izraelczykami Raków doznał jedynej porażki w eliminacjach, ale w rewanżu potrafił odwrócić losy dwumeczu. Tej rywalizacji towarzyszyła również afera związana ze skandalicznym transparentem kibiców Maccabi.

Do meczu z Universitateą Craiova "Medaliki" przystąpią po wygranej z Widzewem Łódź 1:0 i było to pierwsze zwycięstwo Częstochowian od 28 sierpnia. Universitatea z kolei w zeszłym sezonie ligi rumuńskiej zajęła trzecie miejsce, ale obecnie prowadzi po 11. kolejkach. Piłkarze z Krajowej są zatem na dobrej pozycji startowej po mistrzostwo Rumunii, na które czekają od sezonu 1990/1991. Universitatea łącznie czterokrotnie sięgała po krajowy tytuł i osiem razy po Puchar Rumunii.

Raków ma większe doświadczenie na arenie europejskiej. Dla Universitatey będzie to debiutancki występ w fazie pucharowej/grupowej. Dlatego "Medaliki" zdają się być wyraźnymi faworytami tej potyczki.

Mecz Raków Częstochowa - Universitatea Craiova zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Liga Konferencji
1 kolejka
02.10.2025
21:00
Do meczu:
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 2 i Polsatu Sport Premium 2.

Dwóch piłkarzy w trakcie dynamicznej rywalizacji o piłkę na boisku podczas meczu piłki nożnej, kibice oraz kolorowe flagi w tle.
Raków w ostatnim meczu pokonał Widzew Łódź. Na zdjęciu z lewej Mariusz Fornalczyk, z prawej Fran TudorMarian ZubrzyckiPAP
Trzech piłkarzy drużyny w czerwonych koszulkach z logo sponsorów obejmuje się i celebruje razem na tle rozmytej publiczności na stadionie.
Zawodnicy Rakowa CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

