Raków Częstochowa - Fiorentina. Gdzie obejrzeć? O której? [TRANSMISJA TV]

Rewanżowy mecz Raków Częstochowa - Fiorentina w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Raków Częstochowa - Fiorentina. Liga Konferencji. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Pierwsze spotkanie Rakowa Częstochowa z Fiorentiną zakończyło się dla polskiego zespołu bardzo pechowo. W doliczonym czasie gry w rękę w obrębie pola karnego został trafiony Michael Ameyaw i gospodarze otrzymali rzut karny. Na gola zamienił go Albert Gudmundsson i "Viola" zwyciężyła 2:1.

W miniony weekend oba zespoły rozegrały swoje mecze ligowe. Niestety występ Rakowa nie napawa optymizmem. Piłkarze Łukasza Tomczyka przegrali z Górnikiem Zabrze 1:3, choć po decyzjach personalnych widać było, że szkoleniowiec "Medalików" próbował oszczędzić niektórych zawodników przed rewanżem z Fiorentiną. Wynik 0:2 do przerwy jednak uniemożliwił mu skuteczne zrealizowanie tego planu. Z kolei "Viola" zmierzyła się z Cremonese, które także broni się przed spadkiem do Serie B i rozbiła rywala 4:1.

Rakowa nie należy jednak skreślać. To wciąż tylko jednobramkowa strata, a już Jagiellonia Białystok w rewanżu z Fiorentiną pokazała, że Włochów da się ograć. Niestety "Dumie Podlasia" wysoka wygrana ostatecznie nie wystarczyła do odrobienia strat z pierwszego starcia. Raków tak wielkiej starty, jak "Jaga" już nie ma, dlatego można mieć nadzieję, że "Medaliki" zdołają odwrócić losy dwumeczu na swoją korzyść.

Rewanżowy mecz Raków Częstochowa - Fiorentina w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Raków Częstochowa przegrał we Florencji. W rewanżu będzie musiał odrabiać straty

Fiorentina - Raków Częstochowa Marco Bucco East News

Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport