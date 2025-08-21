Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Raków Częstochowa zagra z Ardą Kyrdżali dzisiaj o godzinie 21:00 w IV rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali. El. Ligi Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Raków Częstochowa w trakcie trwających eliminacji Ligi Konferencji był w trudnej sytuacji. Wicemistrzowie Polski przegrali przed własną publicznością 0:1 z Maccabi Hajfa w III rundzie. Mimo to na wyjeździe "Medalikom" udało się odwrócić losy rywalizacji. Piłkarze Marka Papszuna wygrali 2:0 i to oni wywalczyli awans do IV rundy.

Po tym wielkim zwycięstwie Raków odniósł kolejną wygraną, ale tym razem w PKO BP Ekstraklasie. Częstochowianie pokonali na wyjeździe Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 3:2. Teraz czeka ich spotkanie IV rundy eliminacji Ligi Konferencji, a ich przeciwnikiem będzie Arda Kyrdżali.

Bułgarski zespół sprawił sporą niespodziankę, awansując do IV rundy eliminacji. To klub utworzony w 1924 roku, ale mimo to wciąż bez poważnych sukcesów. Największym jest bez wątpienia trzecie miejsce na koniec poprzedniego sezonu ligi bułgarskiej. W tym sezonie kwalifikacji Arda pokonała w dwumeczu HJK Helsinki 3:2 oraz Żalgiris Kowno 3:0. Piłkarze z Kyrdżali udowodnili, że są bardzo groźni i Raków będzie musiał pokazać się z jak najlepszej strony w tej rywalizacji, ale mimo wszystko to wicemistrzowie Polski będą podchodzili do tego dwumeczu w roli faworytów.

