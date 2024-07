Pucharowy falstart Śląska. Kuriozalny gol już w 7. minucie. Kiks jak na podwórku

Przed pierwszym gwizdkiem, by nieco zdeprymować piłkarzy Śląska Wrocław, na każdym kroku podkreślano, że Ryga FC to najbogatszy łotewski klub. W dodatku aktualny wicelider ligowej tabeli (system wiosna/jesień). Tylko z rzadka wspominano, że mimo wielu starań zespół nigdy przebił się do fazy grupowej europejskich pucharów.