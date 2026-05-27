Przerwano finał Ligi Konferencji. Niepokojące obrazki na trybunach
W Lipsku rozgrywany jest finał Ligi Konferencji pomiędzy Crystal Palace i Rayo Vallecano. W 34. minucie spotkanie zostało przerwane przez arbitra spotkania. Pomocy potrzebował jeden z kibiców hiszpańskiego zespołu.
Crystal Palace i Rayo Vallecano walczą na stadionie w Lipsku o triumf w Lidze Konferencji. W 34. minucie spotkania bramkarz hiszpańskiej drużyny - Augusto Batalla przywołał do siebie arbitra głównego spotkania. Przekazał on arbitrowi, że na trybunach doszło do niepokojącej sytuacji. Wówczas Maurizio Mariani zdecydował się przerwać mecz.
Na telebimach pojawił się komunikat, że przerwa wynika z powodów medycznych. Hiszpański "AS" przekazał, że na sektorze kibiców Rayo jeden z kibiców potrzebował pomocy lekarskiej. Sytuacja jednak została szybko opanowana, ponieważ po kilku minutach mecz został wznowiony.
Do przerwy jest 0:0.