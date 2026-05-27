Przerwano finał Ligi Konferencji. Niepokojące obrazki na trybunach

Crystal Palace i Rayo Vallecano walczą na stadionie w Lipsku o triumf w Lidze Konferencji. W 34. minucie spotkania bramkarz hiszpańskiej drużyny - Augusto Batalla przywołał do siebie arbitra głównego spotkania. Przekazał on arbitrowi, że na trybunach doszło do niepokojącej sytuacji. Wówczas Maurizio Mariani zdecydował się przerwać mecz.