Wygląda na to, że wkrótce Josue i Radovan Pankov dołączą do reszty kadry Legii Warszawa. Zawodników zatrzymano w czwartek po spotkaniu z AZ Alkmaar pod zarzutami napaści na funkcjonariusza. Marcin Szymczyk z portalu Legia.net poinformował, że obaj piłkarze zostali już zwolnieni z aresztu w Holandii. Jeszcze w piątek mają znaleźć się na pokładzie samolotu do Polski i niewykluczone, że zostaną uwzględnieni w kadrze Wojskowych na niedzielne spotkanie ligowe z Rakowem Częstochowa.