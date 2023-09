Paweł Wszołek popisał się przez Michałem Probierzem. Powołanie do kadry formalnością?

Na kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry pierwszej połowy Paweł Wszołek miał niesamowitego pecha. Lucas Digne oddał fenomenalny strzał z powietrza i trafił w samo okienko bramki Kacpra Tobiasza . Powtórki pokazały, że piłka po drodze otarła się jeszcze o plecy wahadłowego Legii Warszawa . To jednak nie może rzutować na ocenę jego gry, która przed zmianą stron jest bez wątpienia bardzo wysoka.

O powołaniach do reprezentacji Polski na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią Michał Probierz musi zdecydować do 24 września. Wydaje się, że po pierwszej połowie meczu Legia Warszawa - Aston Villa poznał odpowiedź na jedno z nurtujących go pytań. Po takiej odsłonie trudno wyobrazić sobie, że Paweł Wszołek powołania nie dostanie.