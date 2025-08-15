Prezes klubu nie wytrzymał. Tak skomentował kibiców z Izraela. "Świat ma już tego dość"

Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór wyeliminował Maccabi Hajfa i awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. To duży sukces podopiecznych Marka Papszuna, którzy odrobili straty z pierwszego spotkania i wygrali rewanżowy pojedynek 2:0 po golach Petera Baratha i Lamine Diaby-Fadigi.

O meczu praktycznie się nie mówi w kontekście tego, co działo się na boisku. Wszystko przyćmiły wydarzenia na trybunach po ostatnim gwizdku. Kibice z Izraela wywiesili na trybunach transparent sugerujący, że Polacy są mordercami od 1939 roku.

Zachowanie kibiców potępili m.in. Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Jakub Rutnicki. "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał prezydent RP.

Minister sportu przekazał pismo do UEFA w tej sprawie. Wyciągnięcia konsekwencji wobec klubu z Izraela domaga się także Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. - "Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków." - napisał po meczu na portalu X.

Właściciel Pogoni Szczecin nie wytrzymał. Tak skomentował kibiców z Izraela

Pod tą wiadomością głos zabrał właściciel Pogoni Szczecin, który był niezwykle ostry w swojej wypowiedzi.

Ten obrzydliwy transparent nie wymaże prawdy. Nikt nie zgrywa ofiary lepiej od Izraela i Żydów, a świat ma już tego dość. Żydzi i Izraelczycy zgrywają ofiary, jednocześnie dopuszczając się jednego z największych ludobójstw w najnowszej historii

- Brawo, Raków! Postawiliście się, walczyliście dzielnie i wśród milionów na całym świecie zapanowała euforia po końcowym gwizdku. Piep**** Izrael. Piep**** Siły Obronne Izraela (IDF). Wolna Palestyna - dodał.

Rozwiń

Na ten moment do sprawy nie odniosła się UEFA. Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców potępiła jedynie Ambasada Izraela w Polsce. - "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Haifa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - brzmi oświadczenie zamieszczone tuż po północy.

Skandaliczny transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Raków awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Waldemar Deska PAP

Nawrocki w "Gościu Wydarzeń" o Trumpie: Najpotężniejszy człowiek na świecie Polsat News Polsat News