Prezes klubu nie wytrzymał. Tak skomentował kibiców z Izraela. "Świat ma już tego dość"
Politycy, sportowcy, kibice - wszyscy komentują to, co wydarzyło się po końcowym gwizdku meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa w meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Izraelscy kibice m.in. wywiesili kontrowersyjny transparent. Sprawę skomentował także właściciel Pogoni Szczecin, Alex Haditaghi. To zdecydowanie najmocniejszy komentarz ze wszystkich, jakie się pojawiły.
Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór wyeliminował Maccabi Hajfa i awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. To duży sukces podopiecznych Marka Papszuna, którzy odrobili straty z pierwszego spotkania i wygrali rewanżowy pojedynek 2:0 po golach Petera Baratha i Lamine Diaby-Fadigi.
O meczu praktycznie się nie mówi w kontekście tego, co działo się na boisku. Wszystko przyćmiły wydarzenia na trybunach po ostatnim gwizdku. Kibice z Izraela wywiesili na trybunach transparent sugerujący, że Polacy są mordercami od 1939 roku.
Zachowanie kibiców potępili m.in. Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Jakub Rutnicki. "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał prezydent RP.
Minister sportu przekazał pismo do UEFA w tej sprawie. Wyciągnięcia konsekwencji wobec klubu z Izraela domaga się także Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. - "Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków." - napisał po meczu na portalu X.
Właściciel Pogoni Szczecin nie wytrzymał. Tak skomentował kibiców z Izraela
Pod tą wiadomością głos zabrał właściciel Pogoni Szczecin, który był niezwykle ostry w swojej wypowiedzi.
Ten obrzydliwy transparent nie wymaże prawdy. Nikt nie zgrywa ofiary lepiej od Izraela i Żydów, a świat ma już tego dość. Żydzi i Izraelczycy zgrywają ofiary, jednocześnie dopuszczając się jednego z największych ludobójstw w najnowszej historii
- Brawo, Raków! Postawiliście się, walczyliście dzielnie i wśród milionów na całym świecie zapanowała euforia po końcowym gwizdku. Piep**** Izrael. Piep**** Siły Obronne Izraela (IDF). Wolna Palestyna - dodał.
Na ten moment do sprawy nie odniosła się UEFA. Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców potępiła jedynie Ambasada Izraela w Polsce. - "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Haifa podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - brzmi oświadczenie zamieszczone tuż po północy.