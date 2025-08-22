Prezes Jagiellonii: jest dużo ofert za Afimico Pululu. Może być różnie

Przemysław Langier (Interia Sport): Praca prezesa Jagiellonii chyba nie jest najbardziej stresującą na świecie.

Ziemowit Deptuła (prezes Jagiellonii Białystok): Jest bardzo stresująca.

Czym tu się stresować?

To, że wygrywamy, jest przyjemne, ale przecież przed meczem zawsze jest stres.

Taki stres to ma każdy. Ale nie każdy poza meczami ma tyle spokoju. Straciliście pół drużyny, a zaraz i tak skończycie w fazie ligowej europejskich pucharów.

Mam taką nadzieję, ale zawsze powtarzam, że póki nie ma ostatniego gwizdka, zawsze będzie niepewność. Podobnie było z Cercle Brugge, gdzie też mieliśmy zaliczkę 3:0, a później pojawiła się nerwowość. Niczego w piłce nie można zakładać odgórnie.

No to inaczej - jest bliżej niż dalej. Znaleźliście złoty środek?

Tak. Są nim ludzie. Jeśli mówimy o transferach, na myśl przychodzi Łukasz Masłowski, ale przecież on też nie działa sam - ma zespół skautów. Ale to, co jest niesamowite, to że Łukasz ma wizję drużyny, którą przekazuje do Adriana Siemieńca, później się wzajemnie uzupełniają, i na końcu wychodzi realizacja w takim stopniu, jak widzimy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nastąpiła taka koincydencja dwóch dobrych ludzi. U nas się zdarzyła.

Jagiellonia i pieniądze

Przechodząc do konkretów. Jaką różnicę w praktyce dla Jagiellonii będzie stanowił awans do Ligi Konferencji w porównaniem z brakiem awansu?

Awans i brak awansu to 13 mln zł różnicy. Dla przykładowej Chelsea to kwota, której oni nawet nie zauważą w przelewach, ale w warunkach polskich to bardzo dużo pieniędzy. Taki zastrzyk umożliwi nam rozwój klubu i budowę akademii.

Mówimy o kwocie za sam awans, tak? Bez założeń, że tam uda się jeszcze coś powygrywać.

Tak, dokładnie. Oczywiście to jest sam przychód, z którego trzeba zdjąć koszty podróży, hoteli, czy bonusy dla drużyny, bo już dawno przyjęliśmy system wynagrodzeń w dużej mierze oparty na podnoszeniu pieniędzy z boiska. Myślę, że około 40 proc. z tego przychodu można odjąć.

Romanczuk na konferencji przed meczem Jagiellonii: Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest ten dwumecz. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Da się procentowo określić, ile z pozostałej premii od UEFA, zostanie przekierowane na poduszkę finansową, ile na akademię, ile na wzmocnienie pierwszej drużyny?

Jeśli chodzi o wzmocnienia zespołu, to nic się nie zmienia - podchodzimy w sposób praktyczny, kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Podam przykład - rozmawialiśmy ostatnio z Lucasem Piazonem, ale transfer nie doszedł do skutku, bo budżet na niego był zbyt wysoki w stosunku do ustawionych przez nas widełek. Dobrze zbilansowany budżet klubu pozwala odkładać pieniądze na konto, z racji tego, że przed nami bardzo duży wydatek w postaci budowy akademii. Poza tym rozwijamy wewnątrz klubu pewne rzeczy - zwiększamy liczbę osób pracujących w sztabie, zwiększamy sztab medyczny. Jest na co wydawać, byle z głową.

Czyli rozmawialiście w tym okienku z Lucasem Piazonem, który ostatecznie trafił do Wieczystej Kraków. O ile więcej chciał zarabiać od najlepiej zarabiającego piłkarza Jagiellonii, że temat upadł?

Ponad dwa razy więcej.

Konkretny komin, który pokazuje też siłę finansową Wieczystej…

Z tego, co słyszałem o kwocie, jaką dostał w Wieczystej, to jest to totalnie poza tym, co chcielibyśmy płacić piłkarzom.

Jagiellonia i pokora

Macie poczucie, że ten sezon w pucharach pchnie Jagiellonię w miejsce, w którym już nie będzie mowy o ewentualnych sezonach przejściowych, tylko w takie, gdzie będziecie głośno mówić o walce o mistrzostwo Polski? Czy jeszcze trzeba trochę czasu?

Myślę, że w Jagiellonii nie wyartykułujemy głośno takiego celu. Mamy ogromne pokłady pokory, właściwie u każdej osoby w klubie. W piłce takie deklaracje, zaklinanie rzeczywistości, mówienie o mistrzostwie Polski, zazwyczaj się źle kończą… Wolimy podchodzić z osobna do każdego meczu, niż zakładać, co będzie po rozegraniu trzydziestu czterech.

Czy wy macie wizję tworzenia zespołu trochę jak Genk, który właśnie rozbił Lecha? Bo jak patrzę na wasze ruchy, to widzę trzy transfery U-23. Sześć U-24. Wcześniej przyszedł Wojtuszek, obecnie 23 lata. Wprowadzacie Pietuszewskiego i teraz powoli Mazurka. Ja tu widzę bardzo podobne działania, co w Genku. Przypadek, czy tego typu polityką się inspirujecie?

Nie wiem, czy akurat inspirujemy się Genkiem, ale fakty są takie, że w sezonie mistrzowskim nasza kadra w dużej mierze składała się ze starszych graczy wypożyczonych z innych klubów, bo głównym zadaniem była realizacja celu sportowego. Później mieliśmy sezon, w którym zdobyliśmy trzecie miejsce. W tej chwili podchodzimy bardziej spokojnie do wyników, co objawia się bardziej przyszłościowym budowaniem kadry. Każdy zawodnik, który trafia do Jagiellonii, ma odpowiednie parametry sportowe i osobowościowe - musi pod oboma tymi względami pasować do zespołu. Nie bierzemy zawodników świetnych sportowo, u których w głowie coś nie do końca funkcjonuje.

Do tego faktycznie poszliśmy w kierunku inwestowania w piłkarzy o dużym potencjale sprzedażowym w przyszłości. Z tego, co rozmawialiśmy z Łukaszem (Masłowskim), mamy dziesięciu takich zawodników. To pozwoli nam stabilniej patrzeć na przyszłość. Transfery za sensowne pieniądze wpłyną w przyszłości pozytywnie na budżet Jagiellonii. Ten budżet wciąż jest bardzo mały - mówimy aktualnie o mniej więcej 15 mln euro na sezon. To wartość transferu jednego zawodnika w kraju zachodnim. Dzieli nas przepaść, więc musimy patrzeć, co robić, by zwiększać budżet z roku na rok. Jednym z elementów jest sprowadzanie młodych zawodników. Innym - plany co do akademii, która będzie dostarczać piłkarzy, na których za jakiś czas zarobimy.

Patrzycie dziś na Oskara Pietuszewskiego jak na zawodnika, którego za 2-3 lata wypuścicie z rekordem transferowym Ekstraklasy?

Nie. Myślimy wyłącznie nad tym, by go rozwinąć. Piłkarsko i w sferze ludzkiej, co jest chyba nawet jeszcze ważniejsze. Chcemy pracować nad głowami takich piłkarzy, sprawić, by nie odbijała im sodówka. Zależy nam, by nasi młodzi zawodnicy podchodzili do życia rozsądnie. Stąd też Adrian Siemieniec bardzo powoli wprowadzał Oskara do pierwszego zespołu. To, że czasem nie wyjdzie w pierwszym składzie, jest elementem wychowania - wpajaniem świadomości, że na miejsce trzeba zapracować, także pokorą. Na razie zupełnie się nie zastanawiamy, za ile kiedyś chcielibyśmy sprzedać Oskara. Przyjdzie odpowiedni czas, to nad tym siądziemy.

Jagiellonia i wielki powrót?

To porozmawiajmy o innych transferach. Gdy rozmawiałem ostatnio z Łukaszem Masłowskim, wspominał, że na pewno czeka Jagę jeszcze jakiś transfer, a jego jakość, więc pewnie cena, jest zależna od awansu do Ligi Konferencji.

Okienko jest otwarte do 8 września, ale chcielibyśmy większość transferów zrobić do 2 września, by zdążyć z ich uprawnieniem do gry w Lidze Konferencji. Czeka nas duża praca, ale mówiąc krótko - tak, będą transfery.

O jakich pozycjach mówimy?

Dalej szukamy "ósemki", pewnie też środkowego obrońcy i kogoś na skrzydło. Poza tym czekamy na Darko Czurlinowa. Myślę, że na dniach powinna wyjaśnić się sytuacja, jeśli chodzi o jego kontrakt z Burnley, co da ewentualnie przestrzeń pod rozmowy. Czy transfer dojdzie do skutku? Nie wiem. Tu dużo zależy od Darko, natomiast my bardzo byśmy chcieli. Zresztą kibice na wczorajszym meczu też wyrazili podobną wolę, gdy wywiesili transparent dla Darko i jego przyszłej - od jutra - żony, życząc im dużo szczęścia na nowej drodze życia. To pokazuje, jak wszyscy czekają na niego z otwartymi ramionami.

Biorąc pod uwagę ostatni tydzień - szanse na ten transfer się zwiększyły, czy nic się nie zmieniło?

Jeszcze wczoraj pisałem z Darko w czasie meczu. Z jednej strony wszystko wskazuje, że będzie dobrze, z drugiej - zwroty akcji mogą być różne. Czasem pojawi się jakaś lukratywna propozycja z innego klubu, bo końcówka okienka będzie zapewne szalona. Mogą się dziać jeszcze różne rzeczy.

Gdy słyszę "z jednej strony wszystko wskazuje, że będzie dobrze", to odczuwam, że jesteście bliżej niż dalej.

Powiem tak - chciałbym tak czuć. Wraz z Łukaszem jesteśmy w kontakcie z Darko i jego agencją. Pozostaje kwestia, kiedy wszystko się wydarzy - w jedną lub drugą stronę.

Jagiellonia i wielkie odejście?

Pojawiły się plotki odnośnie Afimico Pululu i Ferencvarosu. Ile w nich prawdy?

W ostatnim tygodniu dostaliśmy kilka ofert, to nie tylko Ferencvaros.

Ofert? Czyli to już nie zapytania. Sprawy są konkretne…

Tak. Od poniedziałku codziennie coś przychodziło. Powoli zaczynamy rozmowy i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, kto ile da, i gdzie Afimico będzie chciał grać. Bo przecież on też musi wyrazić zgodę na transfer. Jest dla nas kluczowym zawodnikiem, wiele mu zawdzięczamy, i chcemy, by decyzja, jaką podejmie, była zgodna z jego odczuciami i tym, czego on chce. Dlatego to nie tylko kwestia przyjęcia najwyższej oferty, która klubowi zapewni najwięcej pieniędzy.

Na stole leżą oferty, które finansowo was zadowalają?

Ja jestem maksymalistą, chętnie bym dostał 20 mln euro…

To inaczej - czy są akceptowalne?

Są godne rozważenia. W związku z tym podejmujemy rozmowy. A co z tego wypali - zobaczymy. Jeśli Afi odejdzie, chcemy sobie zapewnić środki na zastąpienie go kolejnym zawodnikiem. Ale do sprawy podchodzimy naprawdę bardzo spokojnie.

O jakich kierunkach dla Pululu mówimy?

O Europie.

Ligi top 5?

Na pewno top z każdego kraju.

Jak sam Afimico się zapatruje na tę sprawę? Skłania się ku odejściu, czy zostaniu?

Nie ma sprecyzowanego celu. Z jednej strony powiedział, że może to czas, by odejść, z drugiej widać, że jest też chętny, by zostać. Kibice go tu uwielbiają, jest świetnym człowiekiem, do tego strzela gole, trener na niego stawia. Wszystkie ważne elementy piłkarskie ma w Białymstoku, natomiast pamiętajmy, że on już nie jest 20-latkiem i ma prawo myśleć, by iść dalej, zarobić więcej pieniędzy, rozwinąć się i gdzieś indziej dostarczać kibicom emocji.

Pojawiają się jakieś konkretne oferty za innych waszych piłkarzy?

Nie. Co najwyżej jakieś delikatne zapytania, natomiast ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób, że ofertą jest pismo z dokładnie przedstawionymi kwotami, warunkami płatności, bonusami. Takich dokumentów za innych piłkarzy nie ma, za Afiego są.

To na koniec spytam - kiedy skończycie grać metodą save/load z Football Managera? Bo to jest niemożliwe, jak gładko idziecie po tylu zmianach kadrowych.

Nie chcę zapeszać, więc nie powiem. Oby ta passa trwała jak najdłużej. Najważniejszy mecz mamy w czwartek, a później - oby! - znowu będzie życie na walizkach i zamiast Football Managera wejdzie Logistic Manager.

Cóż, pozostaje mi tylko współczuć…

(śmiech) Nie ma czego. To jest urok pracy w piłce.

Amifico Pululu fot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News East News

Piłkarze Jagiellonii Micha³ Zieliñski PAP

Darko Churlinow Grzegorz Wajda/REPORTER East News