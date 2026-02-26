Złoty gol Hiszpana rozstrzygnął mecz Lecha z Finami. Męczarnie w Poznaniu

Andrzej Grupa

Jeszcze nigdy w pierwszych wiosennych spotkaniach w europejskich pucharach Lech nie był w tak komfortowej sytuacji przed rewanżem. Wyjazdowa wygrana 2:0 w Tampere z KuPS Kuopio dawała spokój, ale trener Niels Frederiksen, mając nawet w głowie niedzielny mecz z Rakowem Częstochowa, nie zdecydował się na wielkie rewolucje. Tyle że jego piłkarze, choć mieli przewagę, długo grali niemrawo. A rywal z Finlandii był praktycznie bezzębny. Skończyło się na zaledwie jednym golu, autorstwa Pabla Rodrigueza. W 1/8 finału Lech zagra z Rayo Vallecano lub Szachtarem Donieck. Losowanie - w piątek.

Piłkarz w niebieskiej koszulce wykonuje gest udający napięcie łuku i strzał, wokół rozmyte tło stadionu z kibicami.
Pablo Rodriguez, celebrujący gola na 1:0 w meczu z KuPS KuopioJAKUB PIASECKI / CYFRASPORTNewspix.pl

W Poznaniu wszyscy mieli świadomość, że rewanż z fińskim KuPS Kupio powinien być dla mistrza Polski formalnością. Mimo dyplomatycznych słów trenera Nielsa Frederiksena ze środowej konferencji prasowej, Duńczyk powtarzał bowiem, że "2:0 to niebezpieczny wynik". I że szkoda, że w Tampere jego podopieczni nie wygrali 4:0 czy 5:0, bo wówczas wszystko byłoby już łatwiejsze.

Tyle że Lech nie po to przed tygodniem na sztucznej murawie w arktycznym mrozie zdobywał dwubramkową zaliczkę, by teraz ją zaprzepaścić. Stąd i decyzja Fredriksena o dość mocnym składzie, z Mikaelem Ishakiem czy Bartoszem Mrozkiem, choć Płamen Andreew niecierpliwie czeka na debiut. Zmiany oczywiście były, ale trudno nazywać Patrika Walemarka, Taofeeka Ismaheela głębokimi rezerwowymi. Lech miał po prostu dość spokojnie sobie ten awans zapewnić, najlepiej wygrywając, co dałoby dodatkowe punkty do krajowego rankingu. Klub zyskałby 0.500 pkt za awans do 1/8 finału i bonusowe 800 tys. euro nagrody.

    W historii swoich występów w pucharach, a ta ma już niemal pół wieku, Lech dopiero po raz czwarty gra w wiosennych zmaganiach. Długo nie mógł się do nich dostać, udało się dopiero w sezonie 2008/09, stoczył zacięty dwumecz z Udinese (2:2 i 1:2). Później było 1:0 i 0:2 z Bragą (2010/11), wreszcie trzy lata temu piękna przygoda w Lidze Konferencji. Wyeliminowanie Bodo Glimt, Djurgardens, wreszcie przegrany dwumecz z Fiorentiną. Tyle że "Kolejorz" nie miał takiej sytuacji, by po 2:0 przystępował do rewanżu u siebie.

    Piłkarz w żółtej koszulce biegnie z piłką po murawie, podczas gdy zawodnik w niebieskim stroju leży na ziemi po upadku, obaj na tle rozmytego stadionu z widocznymi kibicami.
    Gustav Engvall (z lewej) i Mateusz Skrzypczak Jakub KaczmarczykPAP

    Dziś oczywiście poznaniacy mieli sporą przewagę, ale niewiele z niej wynikało. Aktywny na lewej stronie był Luis Palma, szukający formy z jesieni. Tyle że u Honduranina wciąż większe są chęci niż obecne możliwości. Dużo biega, stara się dryblować, szuka pozycji. A jednocześnie jest niedokładny, podejmuje złe decyzje, dośrodkowania rzadko dochodziły celu. Podobnie jak i te z prawej strony, tam zbiegał Ismaheel.

    Lech grał dość wolno, stan murawy też nie pomagał. Miał przewagę, często gościł w okolicy pola karnego Finów, ci skupili się na obronie, kontrowali z rzadka. Palma uderzył z rzutu wolnego, ale też nie trafił w bramkę. Dopiero sama końcówka przyniosła większe emocje. W 40. minucie bliski trafienia był Walemark, Palma nie zdążył zamknąć akcji. A za moment skrzydłowy z Hondurasu dośrodkował dobrze, ale Ismaheel spudłował.

    Taofeek Ismaheel i Clinton Antwi
    Taofeek Ismaheel i Clinton AntwiJakub KaczmarczykPAP

    Frederiksen w jakiś sposób wpłynął na swój zespół, bo ten - wreszcie - po przerwie zaczął grać szybciej. I momentalnie pojawiły się sytuacje. Ishak wystawił piłkę Palmie - ten uderzył w boczną siatkę. Rodrizguez dostał piękne podanie od Ismaheela, to kopnął prosto w bramkarza. Nie popisał się też sam kapitan "Kolejorza", a miał chyba najlepszą sytuację.

    Trener Lecha jeszcze chwilę poczekał, a po godzinie meczu dokonał trzech zmian. I w 65. minucie stadion przy Bułgarskiej w końcu ryknął - Rodriguez przymierzył, piłka po ręce Johannesa Kreidla wpadła do siatki. Było 1:0, a 3:0 w dwumeczu.

    W teorii ten gol powinien oznaczać koniec emocji. I oznaczał, Poznaniakom niespecjalnie chciało się już atakować. A w samej końcówce goście powinni wyrównać, mieli trzy okazje. Skończyło się na 1:0, mistrzowie Polski byli już myślami przy niedzielnej konfrontacji z Rakowem.

    Bramkarz łapie piłkę podczas dynamicznego starcia w polu karnym, zawodnik drużyny przeciwnej w niebieskim stroju wyskakuje w powietrzu próbując zdobyć przewagę, pozostali gracze obserwują akcję przy siatce bramki.
    Yannick Agnero i Johannes KreidlJakub KaczmarczykPAP

    W piątek Lech pozna kolejnego rywala - w 1/8 finału zmierzy się z Rayo Vallecano lub Szachtarem Donieck. Pierwsze spotkanie za 12 marca przy Bułgarskiej, rewanż - tydzień później w Krakowie lub Madrycie.

    Dokładny zapis relacji na żywo z meczu Lech Poznań - KuPS Kuopio znajduje się tutaj.

    Liga Konferencji
    1/16 finału
    26.02.2026
    21:00
    Zakończony
    Pablo Rodriguez
    65'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Lech Poznań
    KuPS
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Lech Poznań
    1 - 0
    KuPS
    Posiadanie piłki
    58%
    42%
    Strzały
    16
    9
    Strzały celne
    5
    1
    Strzały niecelne
    9
    6
    Strzały zablokowane
    2
    2
    Ataki
    93
    67

    Grupa piłkarzy drużyny Lech Poznań w niebieskich strojach pozująca do wspólnego zdjęcia przed meczem na stadionie, jeden z zawodników trzyma klubową flagę, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
    Piłkarze Lecha przed starciem z KuPS KuopioJakub KaczmarczykPAP
    Asy serwisowe w meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom-Każany LwówPolsat Sport

