Posypały się kary, Jagiellonia Białystok ucierpiała. UEFA nie miała litości

Kibice FK Novi Pazar i Jagiellonii Białystok szykują się już do czwartkowego rewanżowego meczu 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji, ale decyzja UEFA przywołała negatywne wspomnienia z poprzedniego tygodnia. Na Gradskim Stadionie doszło do incydentów, przez które spotkanie było przerwane na kilka minut. Nie umknęło to uwadze europejskiej federacji. Oba kluby dostały grzywny, a to nie koniec.