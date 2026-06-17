Polskie zespoły ruszą do boju o Ligę Konferencji. Poznaliśmy ich rywali

O godzinie 8:30 UEFA tradycyjnie zawęziła grono potencjalnych przeciwników dla danych klubów. Każdemu zostało pięć możliwości. W przypadku Rakowa Częstochowa (grupa numer 7) były to azerski Neftchi PFC, izraelski Hapoel Tel Awiw, maltańska Valetta FC, zwycięzca rywalizacji pomiędzy gruzińskim FC Dila Gori lub sanmaryńskim Virtus A.C. 1964 lub przegrany z pary 1. rundy eliminacji Ligi Europy Sheriff Tyraspol (Mołdawia) - NK Aluminij (Słowenia).

Z kolei wracający po 23 latach do kwalifikacji europejskich pucharów GKS Katowice mógł trafić na: litewski FK Panevėžys, ukraiński LNZ Cherkasy, mołdawski FC Zimbru Kiszyniów, łotewskie FK Auda lub przegranego z pary 1. rundy el. LE Hajduk Split (Chorwacja) - MŠK Žilina (Słowacja).

Czwarty i piąty zespół Ekstraklasy mają już rywali w eliminacjach. Mecze pod koniec lipca

Mała ceremonia zaczęła się od wyjaśnienia procedury. Następnie w ruch poszły już kulki.

Raków Częstochowa trafił na Valettę. Najpierw przyjmie ją u siebie, następnie pojedzie na teren mistrza Malty. Z kolei GKS Katowice wylosował właśnie pokonanego z zestawienia Hajduk - Žilina (ta rywalizacja 9 i 16 lipca). W tym przypadku to rewanż będzie rozegrany w naszym kraju. Generalnie trzeba jednak przyznać, że "Gieksa" nie miała szczęścia.

Spotkania z udziałem zespołów Dawida Kroczka i Rafała Góraka odbędą się rzecz jasna w czwartki - pierwsze 23 lipca, a rewanże dokładnie tydzień później. Przegranie dwumeczu będzie oznaczało odpadnięcie z europejskich rozgrywek.

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Przypomnijmy, że po 12:00 odbyło się losowanie 2. rundy el. Ligi Mistrzów. Nasi reprezentanci nie mieli szczęścia - Lech Poznań trafił na duński Aarhus, a Górnik Zabrze na tureckie Fenerbahce.

Dawid Kroczek Emilia Krawczyk East News

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