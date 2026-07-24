Polskie kluby walczyły, teraz taki wpis Bońka. Już przewidział, kto awansuje

Po długim oczekiwaniu w końcu wróciła piłka klubowa. I to w możliwe najlepszym wydaniu dla wszystkich polskich kibiców. Już w piątek wystartuje nowy sezon PKO BP Ekstraklasy, natomiast tuż przed rozpoczęciem kampanii polskie kluby ruszyły do walki w europejskich pucharach.

We wtorek w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów walczył mistrz oraz wicemistrz Polski, czyli Lech Poznań (4:1 z AGF Aarhus) oraz Górnik Zabrze (0:1 z Fenerbahce). W czwartek natomiast do gry w 2. rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji przystąpiły ekipy z miejsc 4. oraz 5. poprzedniego sezonu ligowego - Raków Częstochowa i GKS Katowice.

Jako pierwszy do gry przystąpił zespół Dawida Kroczka, który na własnym obiekcie zmierzył się z maltańską Valettą. I mimo niemrawego początku udało się wygrać 3:1. Taki rezultat znacznie przybliżył przedstawicieli polskiej piłki do 3. już rundy eliminacji LK. Tuż po zakończeniu tej rywalizacji na Słowacji z MSK Żyliną rywalizował GKS Katowice. W tym spotkaniu już tak dobrze zespołowi z Polski nie poszło, bowiem rywale wygrali 2:1.

Dzień po boiskowych wydarzeniach swoją opinią odnośnie wspomnianych spotkań podzielił się Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Boniek już wie, to oni zagrają w 3. rundzie. "Spokojnie"

70-latek przyznał, że Raków spokojnie poradzi sobie w rewanżu. Nie zapomniał także o podopiecznych Rafała Góraka, którzy jego zdaniem walczyli ambitnie. I mimo porażki wierzy w odwrócenie losów tego dwumeczu. Wskazał, że rewanż padnie łupem polskiej ekipy i to właśnie oni zagrają w następnej rundzie.

- Raków to przepchnął i spokojnie da sobie radę. GKS Katowice ambitnie będzie walczył o awans do następnej rundy. Przeciwnik wymagający, ale ja wierzę w naszych. Rewanż będzie dla Katowic - napisał.

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Rewanże z udziałem zarówno Rakowa, jak i GKS-u odbędą się w czwartek 30 lipca.

Raków - Valetta Waldemar Deska PAP

Borja Galan - GKS Katowice Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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